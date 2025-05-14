長沙別墅藏非法代孕場　疑犯見警翻牆逃走　獨棄麻醉女於手術枱

內地時常傳出相關非法代孕行為。湖南長沙當局12日接獲舉報，在轄區內查獲兩處非法代孕場所，其中一處別墅內發現一名遭麻醉的女子躺在手術台。當執法人員到場時，涉案人一度跳牆逃離，最後仍遭逮捕。

活動由內地知名打拐人士上官正義揭發

據長沙縣衛生健康局13日發布的情況通報，於12日接獲舉報，指稱轄區內一處出租民房疑存在非法代孕活動。衛生健康局立即聯合公安、執法、市監等單位前往調查。

這宗非法代孕活動是由內地知名打拐人士上官正義揭發。上官正義向《極目新聞》表示，他經過三個多月的跟蹤調查，在長沙市發現兩處疑似非法代孕場所，分別位於長沙縣和開福區。

「當時手術台上還躺著一個被麻醉了的女性，考慮到女子人身安全的問題，執法人員撥打120將其送往醫院。」上官正義描述開福區別墅內的查緝過程。他進一步指出，當執法人員抵達現場敲門時，團夥成員一度跳牆逃離，將麻醉在手術台上的女性扔下逃跑，後被執法人員逮捕。

長沙縣衛生健康局表示，執法人員在兩處場所發現大量藥品和醫療器械。目前涉案場所已被查封，相關人員已被控制，後續將根據調查情況依法依規嚴肅處理。