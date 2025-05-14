長沙別墅藏非法代孕場　疑犯見警翻牆逃走　獨棄麻醉女於手術枱

內地時常傳出相關非法代孕行為。湖南長沙當局12日接獲舉報，在轄區內查獲兩處非法代孕場所，其中一處別墅內發現一名遭麻醉的女子躺在手術台。當執法人員到場時，涉案人一度跳牆逃離，最後仍遭逮捕。
活動由內地知名打拐人士上官正義揭發
據長沙縣衛生健康局13日發布的情況通報，於12日接獲舉報，指稱轄區內一處出租民房疑存在非法代孕活動。衛生健康局立即聯合公安、執法、市監等單位前往調查。
這宗非法代孕活動是由內地知名打拐人士上官正義揭發。上官正義向《極目新聞》表示，他經過三個多月的跟蹤調查，在長沙市發現兩處疑似非法代孕場所，分別位於長沙縣和開福區。
「當時手術台上還躺著一個被麻醉了的女性，考慮到女子人身安全的問題，執法人員撥打120將其送往醫院。」上官正義描述開福區別墅內的查緝過程。他進一步指出，當執法人員抵達現場敲門時，團夥成員一度跳牆逃離，將麻醉在手術台上的女性扔下逃跑，後被執法人員逮捕。
長沙縣衛生健康局表示，執法人員在兩處場所發現大量藥品和醫療器械。目前涉案場所已被查封，相關人員已被控制，後續將根據調查情況依法依規嚴肅處理。
另據《大象新聞》，上官正義在長沙縣安沙鎮龍華嶺村的別墅附近蹲守多日後發現，也有業者從事地下取卵、胚胎移植。他們使用多輛無牌車輛運送「卵妹」，每天有四至十人在此手術。
執法人員進入時還有9名女性躺在床上
據悉，執法人員進入時還有9名女性躺在床上，其中一人是聾啞人士。該聾啞女子稱她被外頭的人帶到裡面，具體什麽時間自己也不清楚。她做了胚胎移植的手術，聯繫她的人員給她28萬人民幣費用。
另張病床上的女性稱她今年29歲，老家是四川彜族，平時待在長沙。她當日才被拉到當地，剛做了胚胎移植手術，收了19萬元人民幣費用，手術過程沒有打麻醉。
上官正義表示，在舉報長沙轄區兩地非法取卵和胚胎移植的違法行為後，現長沙方面高度重視，已深入調查。他並希望長沙當局徹查背後的違法行為。
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