長沙女隆胸手術不似預期 「像碗扣胸口」兩任男友均提分手

由於胸部手感始終沒有改善，小王找到內媒記者陪同往醫院求助。醫院負責人表示，醫院從假體材料到醫生均有正規資質，王女所感受到的硬度是個人主觀感受，並非醫療事故，風險應由雙方共同承擔。因此無法免費進行修覆手術，雙方就後續修覆價格仍在協商中。

王女透露，自己因為胸部問題感到非常自卑，甚至出現抑郁情緒，希望能夠更大一些，然而手術植入假體後一個月，她發現胸部異常堅硬，醫生一直告訴她情況會好轉。平躺時，小王感到胸部有拉扯疼痛感，男友也抱怨她的胸部像石頭一樣硬，最終導致兩人分手。之後，她又經歷了一段感情，但新男友同樣對她的胸部不滿意，認為「太假」及僵硬，這段關係也以分手告終。

王女再次聯絡醫院，希望能更換更柔軟的假體或縮小現有假體尺寸。院方回應稱，王女的情況屬於正常現象，可以考慮自費進行修復手術。她質疑為何最初不提供其他選擇，而要二次收費進行手術。她現在只希望醫院能為其更換更柔軟的假體或同品牌小碼假體，或者取出假體並退還手術費用。醫院負責人解釋，手術本身存在風險，術前已告知相關事項。對於術後胸部手感的問題屬「個人感知」，缺乏客觀標準，加上目前術後時間尚短，可繼續觀察情況，再討論如何分擔風險，強調不屬於醫療事故，不應由醫院單方面承擔責任。