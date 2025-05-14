長沙飛昆明班機降落遭擅開安全門 男乘客：想呼吸新鮮空氣

內地近日傳出一宗離譜航空安全事件。一名年輕男乘客在飛機降落後仍在滑行期間，竟因「想呼吸新鮮空氣」而打開緊急出口，導致全體乘客被迫在機艙等待長達20分鐘才下機。該男子最終遭警方帶走調查。

根據《每日星報》報道，這宗事件發生在5月11日上午8時42分，中國東方航空MU5828航班從湖南長沙飛往昆明長水國際機場。當飛機降落後在跑道上滑行時，該名男性乘客突然拉動機翼附近緊急出口的把手，導致逃生滑梯打開。

男子被警方帶離飛機進行調查

目擊乘客表示，該名男乘客聲稱，他打開緊急出口是「為了呼吸新鮮空氣」。但這個魯莽的行為，不僅造成機艙內一片混亂，更導致其他乘客被迫在飛機上多等待約20分鐘才能下機。

事件發生後，男子隨即被警方帶離飛機進行調查。據了解，在中國，擅自打開飛機緊急出口的行為將面臨嚴厲處罰，罰款金額從10萬到20萬人民幣不等，具體金額將視飛機型號和具體情況而定。

根據內地媒體《法治網》，律師提醒，乘客擅自打開飛機緊急出口，擾亂飛行秩序，危害飛行安全，如果情節較輕尚不夠刑事處罰的，公安機構可能對其採取罰款、行政拘留等治安管理處罰。

從民事責任角度來看，航班一般在起飛前會播報安全須知，乘務員也會告知乘客相關注意事項，若航空公司已盡到提醒義務，乘客仍擅自打開飛機緊急出口，存在明顯過錯，應當承擔賠償責任。具體的賠償項目可能包括飛機安全檢修費用以及因檢修造成的航班停飛損失等。

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