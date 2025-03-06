長沙40嫖客排隊為睹「花魁」　花容曝光堪稱神級

內地一名專門在網上分享買春資訊的老司機，上月到湖南省長沙市消費時，目睹一個令他震驚景象，一道窄巷內竟然有三、四十名嫖客排隊等待同一名妓女，而這名妓女被稱「長沙花魁」，容貌引起無數人好奇，直到日前老司機終於一睹芳容，直呼難怪那麼多人。

綜合報道，這名老司機網友表示，之前自己到江蘇省無錫市買春時，以為當地的排隊情況已經很誇張，到了長沙才知道「甚麼是牛B」，他說：「三、四十號人擠在門口排隊上花魁，這規模有點嚇人，帽子叔叔不盯上才怪。」這段在2月上旬的發文，釣起許多網民的胃口，好奇究竟這位迷倒眾人的花魁究竟是如何迷人，老司機日前終於公布照片，長髮花魁有著佼好身材和一雙美腿，就連老司機都直言：「難怪了！看這就不奇怪了，放在哪都得這麼多人！」不過，由於嫖客排隊造成滋擾，令鄰居十分生氣，直接報警，據指，警方最後將這些嫖客全部拘捕。