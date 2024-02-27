長者醫療券大灣區試點計劃｜東莞東華醫院等7間機構特色及收費 5間設牙科服務

特區政府公布把七間位於粵港澳大灣區的醫療機構納入「長者醫療券大灣區試點計劃」，讓合資格的香港長者在大灣區使用醫療券時有更多選擇。獲納入「試點計劃」的醫療機構包括5間綜合醫療和2間牙科醫療機構，預計於今年第三季起陸續開展服務。新的試點醫療機構位置在哪裏？有甚麼特點？
文章出處：「當代中國」網站
長者醫療券｜5間醫院2間牙科診所 遍及大灣區四大核心城市
5間醫療機構分別為中山大學附屬第一醫院、中山大學附屬第一醫院南沙院區、中山陳星海中西醫結合醫院、東莞東華醫院、深圳新風和睦家醫院。這5間醫院都包括牙科服務。
另外2間則是只提供牙科服務的專門診所，都位於深圳，分別是羅湖區的深圳愛康健口腔醫院和福田區的深圳紫荊口腔門診部/深圳朱勝吉口腔門診部。
若加上原有的香港大學深圳醫院，及香港大學深圳醫院華為荔枝苑社區健康服務中心，適用長者醫療券的醫療機構一共增至9間；服務地點則在深圳的基礎上，進一步擴展至廣州、東莞及中山。
長者醫療券｜3間為三甲醫院 1間港資參與
5間新增的醫院中，3間均為三甲醫院，分別為中山大學附屬第一醫院、中山陳星海中西醫結合醫院、東莞東華醫院。
中山大學附屬第一醫院南沙院區，則是中山大學附屬第一醫院和廣州市南沙區政府合作共建的重點民生工程項目，設備完善。
深圳新風和睦家醫院，則屬民營醫院。雖不是三甲醫院，卻與香港有密切關係。
它是首家港人投資及參與管理的綜合性私家醫院，投資者為新風天域集團，該集團主力拓展內地醫療服務，創始人兼集團董事長為前財政司司長梁錦松、董事包括醫管局前主席梁智鴻、港鐵公司前主席馬時亨等。
醫生團隊中有香港醫生、高科技醫療設備，以及隱私度高的住院環境，被形容為「像養和、港安醫院」，價錢較香港便宜，主打北上工作的香港人及大灣區高消費力人群市場。
長者醫療券｜2間牙科診所 都與香港有關
2間牙科醫療機構，都位於深圳。
深圳愛康健口腔醫院是市二級老字號口腔專科醫院，是香港立法會議員林順潮為主席兼行政總裁的香港希瑪眼科旗下醫院，對接香港醫療券的運作。它亦是今次提供牙科服務試點的唯一一間牙科醫院。
而深圳紫荊口腔門診部/深圳朱勝吉口腔則是一間民營連鎖齒科診所，創立於2010年，創辦人為朱勝吉。牙科診所旨在為大灣區以及香港市民提供高端牙科醫療服務，醫生部分擁有香港牙醫執照及國際牙科教育背景。
以港大深圳醫院為例，醫療券平均交易金額為309港元。相關醫療機構會定時與衛生署進行費用結算，確保費用透明和合理。
至於深圳民營牙科診所，收費大致為： 洗牙約180至300元人民幣，補牙約300至550元人民幣，拔牙約200至500元人民幣。
今次的「長者醫療券大灣區試點計劃」有四大突破，包括首次覆蓋大灣區核心城市、首次有非港資內地三甲醫療機構參與、首次有民營醫療機構參與、以及首次有牙科專業醫療機構參與，為居港長者提供更多選擇和方便。
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