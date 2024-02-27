長者醫療券｜大灣區試點計劃出爐 一文看清7間醫療機構特色及收費

特區政府公布把七間位於粵港澳大灣區的醫療機構納入「長者醫療券大灣區試點計劃」，讓合資格的香港長者在大灣區使用醫療券時有更多選擇。獲納入「試點計劃」的醫療機構包括5間綜合醫療和2間牙科醫療機構，預計於今年第三季起陸續開展服務。新的試點醫療機構位置在哪裏？有甚麼特點？

「長者醫療券大灣區試點計劃」下的醫療機構，由2間增至9間，並由深圳擴展至廣州、中山、東莞四大核心城市，滿足更多居住於大灣區的香港長者醫療的需要。（圖片來源：香港特區政府）

長者醫療券｜5間醫院2間牙科診所 遍及大灣區四大核心城市

5間醫療機構分別為中山大學附屬第一醫院、中山大學附屬第一醫院南沙院區、中山陳星海中西醫結合醫院、東莞東華醫院、深圳新風和睦家醫院。這5間醫院都包括牙科服務。

另外2間則是只提供牙科服務的專門診所，都位於深圳，分別是羅湖區的深圳愛康健口腔醫院和福田區的深圳紫荊口腔門診部/深圳朱勝吉口腔門診部。

若加上原有的香港大學深圳醫院，及香港大學深圳醫院華為荔枝苑社區健康服務中心，適用長者醫療券的醫療機構一共增至9間；服務地點則在深圳的基礎上，進一步擴展至廣州、東莞及中山。