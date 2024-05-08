門口不足半米難入住 溫州「牙籤樓」獲爭搶238萬成交有因(有片)

浙江省溫州市一處夾在兩棟房之間、入戶通道不到半米的「夾縫房」，4月30日於拍賣平台以238萬元（人民幣，下同，約262萬港元）成交，雖然「夾縫房」其實難以入住，但因有雙學區「加持」下仍成搶手貨。(影片截圖)

浙江省溫州市一處夾在兩棟房之間、入戶通道不到半米的「夾縫房」，4月30日於拍賣平台以238萬元（人民幣，下同，約262萬港元）成交，雖然「夾縫房」其實難以入住，但因有雙學區「加持」下仍成搶手貨。

此次在阿里拍賣平台上拍賣的房子位於溫州市鹿城區百里東路55弄10號，夾在兩間民房的中間，報價約305萬元，入戶通道不到半米，被戲稱為「百里一條縫」。儘管如此，在溫州市廣場路小學（滄河校區）及溫州市實驗中學雙學區「加持」下，該房產成為交易市場「搶手貨」，吸引13人報名參與是次拍賣。

價格低於市場價 雙學區「加持」成搶手貨

拍賣訊息顯示，該房建築面積60.18平方米，土地使用權面積19.25平方米，總層數3層，戶型為一居室一廳一衛，建成時間為1980年。介紹頁面突出強調了這間房是「學區房，不佔名額，即買即讀。」拍賣從1,314元起拍，最終經過135口叫價以238萬成交。

負責此次拍賣的溫州捷拍網絡科技有限公司的一名工作人員透露，價格低於市場價，「正常情況下，市面上掛牌都是300萬元。」該工作人員表示房子總共60多平方米，3層，每層20平方米左右，其實已經不能居住了：「但是它符合當地的入學政策，60平方米以上可以辦理入學，如果不滿60平方米會受到其它限制。」工作人員強調：「主要是有學區，這個房子是溫州最好的雙學區，小學和初中都是最好的」， 而將來出手也很方便的。