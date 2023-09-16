開學前6天突然收「解僱通知」 廣東一學校76名教師集體失業

多名華南師範大學附屬惠陽學校（以下簡稱「惠陽華附」）老師向《南方都市報》反映，「學校沒有提前告知，8月26日才正式通知我們，把我們這批教師解聘了！」被解聘的多名教師們表示，原本都已經做好了迎接新學期的準備，卻突然被通知解聘，讓他們感到困惑和無助。

記者李宗芳／綜合報導

內地中小學9月1日開學，但廣東惠州一間學校的76名老師，卻在暑假結束前6天「無預警」遭解僱，上網爆料怒吼「困惑又無助」。對此校方解釋，該校是當地社區配建學校，老師薪金由建商支付，近年因房市不好無法再續聘，會持續與老師們溝通。

多名華南師範大學附屬惠陽學校(以下簡稱「惠陽華附」)老師，向《南方都市報》反映，「學校沒有提前告知，8月26日才正式通知我們，把我們這批教師解聘了！」被解僱的多名教師表示，原本都已經做好了迎接新學期的準備，卻突然被通知解僱，讓他們感到困惑和無助。另一名被解僱的老師認為，老師與其他職業不一樣，受時間限制。學校解僱時間臨近開學，附近其他學校的招聘已經結束，自己很難再找到新的工作機會，並認為學校給予的補償方案不合理。

惠陽教育局：依法依規發放補償

惠陽華附稱，與這班老師的合約簽至今年7月底，目前已支付完7月薪金，學校按照「N（年期×平均每個月工資）+8月工資」的方式進行補償。惠陽區教育局回應，依法依規發放補償，目前已與73名校聘教師協商一致，解除了勞動合同，終止了雙方的勞動權利義務。

據悉，該校是星河丹堤社區配建學校，老師工資是開發商星河集團支付。該校校長周建智透露，隨著該社區適齡兒童、少年增多，就近入讀該校的需求增加，2014年至2021年，每學年秋季開學前由學校按就讀學生數量核定所需增配教師員額，簽訂為期一年的合同聘請教師，「不過受到近幾年大環境影響，星河集團效益不佳，要縮減開支。2022年12月，星河集團提出要解聘76名老師」。

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