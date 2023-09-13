開賭場賣禁藥判刑逾7年　內地「炫富網紅始祖」二度出獄

開啟內地網路炫富風氣的網紅郭美美，因開賭場及販賣違禁藥物2度入獄，她的微博帳號在停更2年半後，12日突然更新，讓不少網友紛紛猜測「是不是出獄了？」有媒體向她求證，她也大方承認，對於未來的規劃，她僅表示要先「休息，散散心」。

郭美美曾引發內地紅十字會信任危機

郭美美2011年以「內地紅十字會商業總經理」的頭銜頻在微博炫富，炫耀「住大別墅，開瑪莎拉蒂」，成為初代網路炫富女。進而導致民眾對內地紅十字會善款流向產生質疑，引發紅十字會的信任危機，捐款大跌。2015年，郭美美因涉嫌開設賭場，被法院判處有期徒刑5年，並處5萬元人民幣之罰金。2019年7月，郭美美第一次出獄，當年12月公開落淚道歉，自稱「非常後悔，願意放棄一切，回到最初」。但僅僅一年多的時間，郭美美再次因非法生產並在網路銷售添加違禁成分的減肥食品，構成銷售有毒、有害食品罪被捕。2021年10月，法院判處郭美美有期徒刑2年6個月，並處罰金20萬元人民幣。

報道說，郭美美在庭審做最後陳述時痛哭流涕，她哽咽著說，自己從2014年就出事坐牢，出獄後僅一年再次被抓，很後悔，稱「我活得挺失敗的」，「對不起關心支持我的粉絲」。9月12日上午10時47分，郭美美的微博突然發文，「慢慢理解世界，慢慢更新自己」，讓不少網友開始猜測，「郭美美是不是出獄了」。同時，「郭美美已出獄」話題迅速衝上熱搜榜，之後有媒體接觸到郭美美本人，證實了她再次重獲自由。

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