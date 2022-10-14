開關首日湧入逾200日韓泰團客 台灣目標年底70萬人次入境

睽違939日，台灣桃園機場重現活力！台灣昨起放寬入境檢疫至「0+7」，同時開放旅行團和自由行入境，惟暫未開放大陸、香港和澳門民眾赴台觀光。交通部指，「開關」首日有來自泰國、日本、南韓、新加坡、馬來西亞及越南等地的旅行團共244人抵台，料月底前有3,630人，自由行更預計達團客的3至4倍，接下來會加速恢復觀光市場常態，目標是抵台旅客到年底達70萬人次，並於2024年恢復至疫前的千萬人次水平。

台灣入境檢疫昨起由「3+4」放寬至「0+7」，即只需7日「自主防疫」，期間持2日內快測陰性結果就可外出，並可進食肆堂食，惟除飲食外仍必須戴口罩。開關初期，入境旅客量仍有限制，目前試行每周15萬人次，平均每日約2.1萬人次。據航班運量預報表，昨日有12,322人次入境，雖遠低於疫前的平均單日6萬人次，但相較近期每日不足1萬已大幅增長。