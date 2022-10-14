開關首日湧入逾200日韓泰團客 台灣目標年底70萬人次入境

睽違939日，台灣桃園機場重現活力！台灣昨起放寬入境檢疫至「0+7」，同時開放旅行團和自由行入境，惟暫未開放大陸、香港和澳門民眾赴台觀光。交通部指，「開關」首日有來自泰國、日本、南韓、新加坡、馬來西亞及越南等地的旅行團共244人抵台，料月底前有3,630人，自由行更預計達團客的3至4倍，接下來會加速恢復觀光市場常態，目標是抵台旅客到年底達70萬人次，並於2024年恢復至疫前的千萬人次水平。
台灣入境檢疫昨起由「3+4」放寬至「0+7」，即只需7日「自主防疫」，期間持2日內快測陰性結果就可外出，並可進食肆堂食，惟除飲食外仍必須戴口罩。開關初期，入境旅客量仍有限制，目前試行每周15萬人次，平均每日約2.1萬人次。據航班運量預報表，昨日有12,322人次入境，雖遠低於疫前的平均單日6萬人次，但相較近期每日不足1萬已大幅增長。
疫情指揮中心指揮官王必勝直言，開關是「重大里程碑，回到正常生活邁進一大步」。首團入境旅行團來自泰國，昨零時16分就抵達桃園機場，王必勝及交通部觀光局長張錫聰在機門迎接。據報該旅行團首個行程是台北龍山寺，其他行程包括台北101、日月潭、西門町、九份、十分等。首個來自日本的旅行團則有團友遊台超過10次，見台灣開關就迫不及待報團，稱要「深呼吸久違的台灣空氣」。
台昨增53356本土確診
台灣昨日同時解除旅行團出境禁令，出境旅客料有6,238人次，機場重現旅客圍繞領隊聽注意事項的熱鬧場景。
台灣昨新增53,356宗本土確診、29死。行政院長蘇貞昌指，「邊境開放不等於疫情的結束」，民眾應繼續遵守防疫措施，各部門亦要隨時盤點準備醫療資源、防疫物資等，並繼續宣傳接種疫苗。