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中國
2023-11-23 10:13:25

關注中國呼吸道疾病及兒童聚集性肺炎病例增 世衛促提供資訊

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世界衛生組織關注中國近日的呼吸道疾病及兒童聚集性肺炎病例增加，已正式要求中方提供詳細資訊（路透社資料圖片）

世界衛生組織關注中國近日的呼吸道疾病及兒童聚集性肺炎病例增加，已正式要求中方提供詳細資訊（路透社資料圖片）

世界衛生組織表示，關注中國近日的呼吸道疾病及兒童聚集性肺炎病例增加，已正式要求中方提供詳細資訊，並建議中國的民眾採取預防措施減低患呼吸道疾病的風險，包括接種疫苗和適當佩戴口罩等。

建議接種疫苗及適當佩戴口罩

世衛指留意到有報道和監測數據顯示，中國北部的兒童聚集性肺炎病例增加，當地的流感病例亦較以往3年同期上升。世衛又引述國家衞健委在上周一(13)的記者會表示，近日呼吸道疾病上升，是因取消新冠防疫限制措施，以及流感、肺炎支原體和呼吸道合胞病毒等已知的病原體傳播。

世衛已經通過《國際衛生條例》，要求中方提供更多流行病學和臨床資訊，以及這些兒童聚集性病例的實驗室結果，並就流感等已知病原體的近期傳播趨勢，及醫療系統負擔等提供更多資訊。

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