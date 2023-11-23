關注中國呼吸道疾病及兒童聚集性肺炎病例增 世衛促提供資訊

世界衛生組織表示，關注中國近日的呼吸道疾病及兒童聚集性肺炎病例增加，已正式要求中方提供詳細資訊，並建議中國的民眾採取預防措施減低患呼吸道疾病的風險，包括接種疫苗和適當佩戴口罩等。
建議接種疫苗及適當佩戴口罩
世衛指留意到有報道和監測數據顯示，中國北部的兒童聚集性肺炎病例增加，當地的流感病例亦較以往3年同期上升。世衛又引述國家衞健委在上周一(13日)的記者會表示，近日呼吸道疾病上升，是因取消新冠防疫限制措施，以及流感、肺炎支原體和呼吸道合胞病毒等已知的病原體傳播。
世衛已經通過《國際衛生條例》，要求中方提供更多流行病學和臨床資訊，以及這些兒童聚集性病例的實驗室結果，並就流感等已知病原體的近期傳播趨勢，及醫療系統負擔等提供更多資訊。
WHO statement on reported clusters of respiratory illness in children in northern China— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 22, 2023
WHO has made an official request to #China for detailed information on an increase in respiratory illnesses and reported clusters of pneumonia in children.
At a press conference on 13… pic.twitter.com/Jq8TgZjWNX