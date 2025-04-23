關羽真實身高不止207cm　考古團隊掘出東漢尺還原歷史

關羽被描述為「身長九尺」，按東漢末年的一尺來算為210.6cm。圖為湖北的巨型關公像，現已被拆除。（圖／翻攝微博）

三國時期英雄輩出，關羽無疑是最具代表性的猛將之一。河南洛陽一考古團隊在一座東漢時期的古墓中，挖到一把當時的尺。專家以精密儀器推算，關羽的真實身高並非推測的207cm，而是210.6cm。

春秋戰國時期7大國的度量衡都不一樣

根據內地媒體《搜狐網》，據記載關羽「身長九尺，髯長二尺」，五官更是霸氣，面色赤紅，一雙丹鳳眼、臥蠶眉，站在人群中十分顯眼突出。不過，古代的度量標準各有不同，所謂的「九尺」放到現代到底有多高，則是眾說紛紜。

春秋戰國時期，7個大國的度量衡都不一樣。如果按齊國一尺等同現在約23cm來算，關羽的身高大約207cm。

不過根據《史記》記載，西漢初期時的度量衡，一尺是23.1cm，比齊國還要多0.1cm。而身處東漢末年的關羽，其生活的時代度量衡又發生變化，使其身高再次成為謎團。