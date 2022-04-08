防疫亂象｜居委會稱怕傳染 上海染疫者哥基犬被打死

內地新冠肺炎本土感染再創新高達22,995宗，重災區上海佔19,982宗。擁有超過2,500萬人的上海昨仍然全市封控，繼續進行新一輪全民核酸或抗原檢測，未料繼南匯方艙搶物資等防疫亂象後，浦東新區發生爭議更大的事件——一隻哥基狗前日在染疫主人被帶走隔離後，遭小區保安用鐵鏟活活打死(上圖)。涉事小區居委會還直認，因「怕傳染」而沒有考慮周全，會向狗主賠償。

附近居民拍攝到的打死狗片段前日在微博瘋傳後，涉事小區業主群組對話截圖亦被廣傳，顯示居委會曾向其他業主聲言「是主人不要(哥基)」，狗主就澄清，當日突然被通知要去集中隔離，惟家中已沒有狗糧，擔心哥基會餓死，於是抱哥基去請求居委會代為照顧，但對方拒絕，「說再送回家，他們不讓……放小區也不讓，說讓我們放小區外面。我們想放外面做條流浪狗也行，不餓死，有條命也好，沒想到我們走了他們就給打死了」。

世衛和國家衛健委曾表示，未有證據顯示貓狗等寵物染疫後會再傳染人；內地其他省市早前有防疫人員打殺染疫者所養貓狗後，官媒亦頻頻呼籲尊重生命。大批網民質問，「去年上海隔離，主人和寵物可以一起去酒店隔離，當時還上過熱搜，各種被誇防疫人性化，今年咋回事啊？」、「這是2022年的上海嗎？這是中國最國際化的都市嗎？疫情當下，就可以隨意殺死一個生命嗎？」中國前首富、萬達集團董事長王健林之子王思聰也在微博直斥，「上海之大，已容不下一隻柯(哥)基」。