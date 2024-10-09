阿姨我不想努力了！深圳小鮮肉娶大20歲房東：日久生情(有片)

深圳一位新郎與大自己20歲的女房東結婚，他表示二人一開始只是房東和租客的關係，後來因相處日久生情譜寫忘年戀，最終決定結婚，目前正準備生孩子。
正準備生孩子
新郎東森介紹，兩人是在2018年認識，當時他正值退伍赴深圳租屋，經中介介紹下，曾離婚、有兩個孩子的雨姐是他的房東，大家剛開始只是溝通交租和物業的事情，一來二去，兩人慢慢熟悉了起來，聊的話題也越來越多，大家無所不談，就決定在一起。
男方回應嘲諷 「時間自會解答一切」
東森表示，他對雨姐有感情之後，朋友曾勸過他，但他還是堅持下來，對雨姐展開熱烈追求。一開始女方很抗拒的，但在他「死皮賴臉」之下，女方表示願意和他試一試，最終決定結婚，目前正準備生孩子。男方在社交媒體賬號簡介中寫道：「一個深圳二婚房東跟一個頭昏租客，時間自會解答一切，只有經歷過的人才懂。」
有網民對新人表示祝賀：「別說還挺有夫妻相」、「感情不分年齡」、「年齡本來就不是問題」；也有人質疑男方只是貪錢：「阿姨我不想努力了」、「目的太明顯了吧」、「成功少走20年彎路」、「「這下從房客變成了房東」、「你小子是我見過退伍，轉業最成功的一個」、「請幫我也介紹一個，87年單身」；亦有人質疑是否「騙流量」，男方回應指「路遙知馬力，日久見人心」。