阿姨我不想努力了！深圳男小鮮肉大20歲房東：日久生情(有片)

正準備生孩子

新郎東森介紹，兩人是在2018年認識，當時他正值退伍赴深圳租屋，經中介介紹下，曾離婚、有兩個孩子的雨姐是他的房東，大家剛開始只是溝通交租和物業的事情，一來二去，兩人慢慢熟悉了起來，聊的話題也越來越多，大家無所不談，就決定在一起。

男方回應嘲諷 「時間自會解答一切」

東森表示，他對雨姐有感情之後，朋友曾勸過他，但他還是堅持下來，對雨姐展開熱烈追求。一開始女方很抗拒的，但在他「死皮賴臉」之下，女方表示願意和他試一試，最終決定結婚，目前正準備生孩子。男方在社交媒體賬號簡介中寫道：「一個深圳二婚房東跟一個頭昏租客，時間自會解答一切，只有經歷過的人才懂。」