阿里騰訊「互聯互通」！傳淘寶App將全面支持微信支付

內地兩大支付巨頭阿里、騰訊間互聯互通，傳出重磅進展！據《北京商報》獨家消息稱淘寶App即將全面支持微信支付，對此淘寶官方客服表示，微信支付還在試行中，暫未全面開放，可否使用以支付頁面為準。

截至9月4日13時，微信支付目前暫未出現在淘寶App上。事實上，「微信支付入淘」已經有近一年的醞釀，早在2023年10月，就有不少網友曾反映淘寶支付頁面出現了「微信掃碼支付」的選項，還可以「去微信找朋友幫我付」。 當時淘寶官方回應稱，微信掃碼支付功能還在逐步開放中，目前只針對部分使用者開放，而且僅有部分商品支援這一支付方式。具體能否使用以頁面顯示為准。

《九派新聞》分析指出，在業內看來，淘寶若全面接入微信支付，也意味著此前巨頭之間封閉的體系逐步走向開放，可以實現多方共贏。 一直以來，內地互聯網巨頭平台支付生態處於互不相通、彼此「屏蔽」的狀態。直到2021年7月，被稱為支付「國家隊」的中國銀聯雲閃付App與平台間便開始謀劃互聯互通，並率先開啟了與支付寶的互通合作，並線上上支付和線下條碼互通等領域積極探索。

報道稱2022年內，在微信支付和支付寶兩大支付平台尚未實質性互通之時，銀聯雲閃付App已悄然在2022年基本完成了對淘寶、微信全量小程序、京東、拼多多等多個主流電商平台的覆蓋。