限韓令解封？傳BTS、SEVENTEEN來華開騷　央視否認

南韓媒體日前報道，內地中央廣播電視總台正邀請包括BTS、SEVENTEEN在內的多個南韓當紅K-POP男團參與下半年中韓聯合演出計劃，引發外界猜測「限韓令」是否即將鬆動。不過，對此傳聞，央視已明確否認。

同時，有網民在微博上曝光據稱為央視發出的合作文件截圖，進一步加深相關傳聞的真實性。韓媒指出，此舉可能代表中方「限韓令」政策出現鬆動跡象。

K-POP男團EPEX東家C9娛樂4月29日宣布，EPEX將於5月31日在中國福建福州舉行單獨演唱會「青春匱乏 in 福州」，若成事將是全員均為南韓人的K-POP組合自2016年後，時隔9年在華舉行單獨演唱會。對此，4月29日外交部記者會上有媒體提問，外交部發言人郭嘉昆回應表示，「我們對同韓方開展有益的文化交流合作持開放的態度，希望韓方與中方共同努力，推動雙方各領域交流合作向前發展」。