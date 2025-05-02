限韓令解封？傳BTS、SEVENTEEN來華開騷　央視否認

南韓媒體日前報道，內地中央廣播電視總台正邀請包括BTS、SEVENTEEN在內的多個南韓當紅K-POP男團參與下半年中韓聯合演出計劃，引發外界猜測「限韓令」是否即將鬆動。不過，對此傳聞，央視已明確否認。
傳6大城市辦可容納3萬人演唱會
根據韓媒報道，央視近期正籌備下半年中韓文化合作演出項目，計劃於北京、上海、廣州、深圳、重慶、成都等6大城市舉辦可容納3萬人的演唱會，並已向韓方演出策劃公司發出公函，邀請多個韓流偶像團體參與演出。據稱名單中包括BTS、SEVENTEEN、Stray Kids、TREASURE、EXO等超過10組當紅男團。
同時，有網民在微博上曝光據稱為央視發出的合作文件截圖，進一步加深相關傳聞的真實性。韓媒指出，此舉可能代表中方「限韓令」政策出現鬆動跡象。
K-POP男團EPEX東家C9娛樂4月29日宣布，EPEX將於5月31日在中國福建福州舉行單獨演唱會「青春匱乏 in 福州」，若成事將是全員均為南韓人的K-POP組合自2016年後，時隔9年在華舉行單獨演唱會。對此，4月29日外交部記者會上有媒體提問，外交部發言人郭嘉昆回應表示，「我們對同韓方開展有益的文化交流合作持開放的態度，希望韓方與中方共同努力，推動雙方各領域交流合作向前發展」。
然而，針對外界傳言，中國中央廣播電視總台亞太總站5月2日對外澄清，「經確認，此消息不實，中央廣播電視總台目前沒有此類安排計劃」。
部署「薩德」惹反制
中方2016年以駐韓美軍在韓部署「薩德」反導系統為由採取一系列非正式反制措施，由此南韓影視作品、流行音樂等「入華」受阻，K-POP團體中個別外籍成員偶爾出演中國綜藝節目。