陜西甘肅兩地暴雨釀土石流　道路崩塌現2米巨坑　已知7死16人失蹤

記者李宗芳／綜合報道 內地多地近日暴雨成災，11日陜西西安秦嶺山區發生土石流，導致道路崩塌出現巨坑，還有2棟民房被大水沖毀，已知2人死亡、16人失蹤。另外，甘肅白銀10日也遭洪水侵襲，造成5人死亡。

道路崩塌出現巨坑 綜合內地媒體報道，11日18時許，位於西安市秦嶺北麓的餵子坪村雞窩子組發生土石流，網傳影片中，滾滾洪水夾帶大量泥沙奔流而下，景象十分嚇人，另一段影片中，秦嶺210國道部分路段坍方，大水將道路沖毀，路面驚現2米大坑，底下水流湍急看得人膽戰心驚。 經初步調查，目前該村有2棟民房被沖毀，道路、橋樑、供電等基礎設施受損，2人死亡、16人失蹤。截至目前，已救出4名受困市民，灃峪口至事發現場210國道段受損道路已疏通，人員搜救、河道堤防加固等工作正在有序進行。

甘肅暴雨致5人喪生 另外，甘肅省白銀市景泰縣馬場山區域也發生山泥傾瀉，在8月10日零時40分許，景泰縣興泉村6名村民和蘆陽村1村民，結伴前往山中尋找走失的80多隻羊，將駕駛的車輛停在山下河道。 暴雨來臨河水暴漲，7人躲進車中避雨，不料發生山泥傾瀉。其中一輛車被洪水沖上河灘，2人獲救，另一輛車被捲走，車上5人失蹤。當天，救援隊找到4名失蹤人士遺體。11日上午8點許，最後1名失蹤人士遺體也被找到，5人全部遇難。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章