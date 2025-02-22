陝西七旬翁在家暈倒　遭家豬啃咬頭和手重傷亡

陜西省安康市驚傳村民遭自家養的豬啃食事件，當地一名7旬老翁不慎在家暈倒，竟被自家養的兩頭豬啃食，造成頭部、手部嚴重受傷，之後不治身亡。

老伴去探望兒子

內媒《百姓關注》報道，事件發生於19日，據知情村民透露，遇害張姓老翁，當時因老伴去探望兒子，他就獨自在家，豈料不慎暈倒。而他暈倒後，被自家飼養的兩頭豬，大肆啃咬，導致頭部、手部嚴重受傷，雖然緊急送醫，但仍因傷勢嚴重，不幸身亡。

事件引發網友譁然，有人驚恐地說：「嚇人，這豬還能要嗎，感覺好恐怖。」還有人認為「豬是啥都吃的」，因此對人也有攻擊性，並不意外。