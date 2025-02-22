陝西七旬翁在家暈倒　遭家豬啃咬頭和手重傷亡

陜西省安康市驚傳村民遭自家養的豬啃食事件，當地一名7旬老翁不慎在家暈倒，竟被自家養的兩頭豬啃食，造成頭部、手部嚴重受傷，之後不治身亡。
老伴去探望兒子
內媒《百姓關注》報道，事件發生於19日，據知情村民透露，遇害張姓老翁，當時因老伴去探望兒子，他就獨自在家，豈料不慎暈倒。而他暈倒後，被自家飼養的兩頭豬，大肆啃咬，導致頭部、手部嚴重受傷，雖然緊急送醫，但仍因傷勢嚴重，不幸身亡。
事件引發網友譁然，有人驚恐地說：「嚇人，這豬還能要嗎，感覺好恐怖。」還有人認為「豬是啥都吃的」，因此對人也有攻擊性，並不意外。
俄羅斯去年有同類事件
事實上，家畜攻擊人類事件時有所聞，俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk）一名17歲少女米萊娜（Milena Shevelyova），去年在父母外出時，幫忙餵養家裏飼養的豬，豈料被發現陳屍在豬圈中，疑似被豬隻咬破動脈，因失血過多導致身亡。
警方調查赫然發現，原來是米萊娜一名鄰居，對其父懷恨在心，趁着她雙親出門，打算跑到豬圈把豬全部殺光，後來他發現米萊娜在餵養豬隻，於是攻擊她，導致米萊娜暈倒在豬圈內，再遭到豬隻攻擊身亡。
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