熱門搜尋:
渣打馬拉松2024 垃圾徵費 陳兆焯 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 香港足球 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
中國
2024-01-19 09:45:59

陝西不肖子謊稱踩單車弄破睪丸　偽造診斷書騙小販父數十萬血汗錢

分享：

陝西男謊稱踩單車弄破睪丸　偽造診斷書騙小販父數十萬血汗錢

陝西一名男子被騙進詐騙集團後，竟然找父親下手，騙說自己意外弄破睪丸，還用偽造的超音波照片向他騙錢，事後父親到醫院根本找不到人。

據內媒《都市報道》，最近陝西西安一名男子張蒙（化名）向家人哭訴，說他交了女朋友，兩人在公園騎共享單車時，不慎「把睪丸弄破了」，急須手術需要大筆醫藥費，向家人求救。

家人趕緊四處籌錢

他不僅附上診斷書，還有超音波照片，家人見狀趕緊四處籌錢，窮困的小販父親也向人借錢，馬上轉了30多萬人民幣（約33萬港元）給張蒙。

父親向媒體表示：「他去公園玩，把睪丸碰破了，我們轉了好幾萬元過去，他說在麗水的醫院住院。」

張蒙（化名）騙父親自己騎車不慎把睪丸弄破，急需百萬元醫藥費，還偽造超音波及診斷書。（圖／翻攝微博）

正當父親與哥哥趕赴醫院想要探望張蒙時，卻發現根本查無此人，這才驚覺根本是被騙了。原來張蒙是在網上找女友時，被拐加入詐騙傳銷集團，竟然向自己家人下手，而且所謂的診斷書和超音波照片也是造假的。

「能騙到的都是愛你的人」

與張蒙同時被騙進詐騙傳銷集團的另一名小夥子劉明（化名），也以相同手法，騙家人自己脾臟破裂了，需要治療，從中騙取父母的血汗錢。

消息一出，許多網友氣炸了紛紛留言：「最好如他所願，睪丸真的破裂，一了百了」、「好傢夥什麼智商？被洗腦成這樣」、「能騙到的都是愛你的人，這樣缺德真是沒救了」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受