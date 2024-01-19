陝西不肖子謊稱踩單車弄破睪丸　偽造診斷書騙小販父數十萬血汗錢

陝西一名男子被騙進詐騙集團後，竟然找父親下手，騙說自己意外弄破睪丸，還用偽造的超音波照片向他騙錢，事後父親到醫院根本找不到人。

據內媒《都市報道》，最近陝西西安一名男子張蒙（化名）向家人哭訴，說他交了女朋友，兩人在公園騎共享單車時，不慎「把睪丸弄破了」，急須手術需要大筆醫藥費，向家人求救。

家人趕緊四處籌錢

他不僅附上診斷書，還有超音波照片，家人見狀趕緊四處籌錢，窮困的小販父親也向人借錢，馬上轉了30多萬人民幣（約33萬港元）給張蒙。

父親向媒體表示：「他去公園玩，把睪丸碰破了，我們轉了好幾萬元過去，他說在麗水的醫院住院。」