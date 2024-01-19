陝西不肖子謊稱踩單車弄破睪丸　偽造診斷書騙小販父數十萬血汗錢

陝西一名男子被騙進詐騙集團後，竟然找父親下手，騙說自己意外弄破睪丸，還用偽造的超音波照片向他騙錢，事後父親到醫院根本找不到人。
據內媒《都市報道》，最近陝西西安一名男子張蒙（化名）向家人哭訴，說他交了女朋友，兩人在公園騎共享單車時，不慎「把睪丸弄破了」，急須手術需要大筆醫藥費，向家人求救。
家人趕緊四處籌錢
他不僅附上診斷書，還有超音波照片，家人見狀趕緊四處籌錢，窮困的小販父親也向人借錢，馬上轉了30多萬人民幣（約33萬港元）給張蒙。
父親向媒體表示：「他去公園玩，把睪丸碰破了，我們轉了好幾萬元過去，他說在麗水的醫院住院。」
正當父親與哥哥趕赴醫院想要探望張蒙時，卻發現根本查無此人，這才驚覺根本是被騙了。原來張蒙是在網上找女友時，被拐加入詐騙傳銷集團，竟然向自己家人下手，而且所謂的診斷書和超音波照片也是造假的。
「能騙到的都是愛你的人」
與張蒙同時被騙進詐騙傳銷集團的另一名小夥子劉明（化名），也以相同手法，騙家人自己脾臟破裂了，需要治療，從中騙取父母的血汗錢。
消息一出，許多網友氣炸了紛紛留言：「最好如他所願，睪丸真的破裂，一了百了」、「好傢夥什麼智商？被洗腦成這樣」、「能騙到的都是愛你的人，這樣缺德真是沒救了」。
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