陝西塌橋事件11死　倖存司機：熱心村民赤腳攔車救人

陝西一處高速公路橋梁因暴雨垮塌，截至20日上午已致11人罹難，初步核查仍有30多人失聯，國家主席習近平指示，「要求全力搶險救援，強化巡查排險」。
習近平及李強均發聲
據《新華社》消息，災害發生後，習近平指示全力搜救失聯人員，減少人員傷亡，並妥善做好家屬安撫等善後工作。習近平並指，當前正值「七下八上」防汛關鍵期，各地區和有關部門要高度重視，切實保障人民群眾生命財產安全。
國務院總理李強作出批示，要盡一切努力搜救失聯人員，儘快查明原因，妥善做好善後工作，並抓緊排查處置險情，嚴防次生災害。另，副總理張國清率有關部門負責同志趕赴現場指導救援處置工作。
「有輛貨車未被喊住掉下橋」
據《新京報》報道，事故發生時，司機孟先生正好開車經過該路段，即將行駛至斷橋處，所幸被已停下的人員叫停，稱「之前有輛貨車未被喊住掉下橋」，孟先生表示，他看見有當地村民鞋子都沒穿，就趕到橋上攔截車輛，大夥高聲呼喊接力攔截，直至車輛將車道佔滿才將後車都攔下。
《紅星新聞》記者則採訪到另一名現場司機王先生，他表示19日晚大約9點30分左右，他們一家4人開車往山陽方向走，距離事故地點約1公里的時候，發現路邊有人揮着手電筒，一開始他以為是要搭順風車，但因為他車上人比較多無法再載人，所以並沒有在意：「我們又往前走了一點，看見路邊有車停着，又有人揮手電，還有人擺出用手來回交叉的動作，我就靠邊停車，下來之後他們說不敢再走了，前面橋塌了，掉下去好幾台車了。」
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