陝西塌橋事件11死　倖存司機：熱心村民赤腳攔車救人

陝西一處高速公路橋梁因暴雨垮塌，截至20日上午已致11人罹難，初步核查仍有30多人失聯，國家主席習近平指示，「要求全力搶險救援，強化巡查排險」。

習近平及李強均發聲

據《新華社》消息，災害發生後，習近平指示全力搜救失聯人員，減少人員傷亡，並妥善做好家屬安撫等善後工作。習近平並指，當前正值「七下八上」防汛關鍵期，各地區和有關部門要高度重視，切實保障人民群眾生命財產安全。

國務院總理李強作出批示，要盡一切努力搜救失聯人員，儘快查明原因，妥善做好善後工作，並抓緊排查處置險情，嚴防次生災害。另，副總理張國清率有關部門負責同志趕赴現場指導救援處置工作。