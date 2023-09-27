陝西女子欲衝咸陽市住建局陳情被保安粗暴踩在腳下　片段曝光惹眾怒

內地陝西一名女子日前赴咸陽市住建局大樓，試圖向領導陳情，卻遭到3名保安攔阻，女子不敵慘被腳踩摁壓在大門口，粗暴執勤影片在網路流傳引發眾怒，27日當地警方通報，3名涉事保安分別被刑拘5至10天。網傳影片中，3名保安將一女子摁壓在一個角落，無法動彈。其中，2名保安踩著女子雙腳，一旁圍觀路人見狀，發聲強烈指責保安作法不當，「這不能把人家壓著，這又不是犯人」，女子才被放開。

咸陽市公安局行政拘留3名保安人員

綜合內地媒報道，該宗事件發生在9月25日上午 11時許，陳情女子與大廈保安理論，質問對方為何不讓她進入大廈，雙方因此爆發肢體拉扯衝突。此事件獲住建局工作人員證實，稱今年以來該女子多次反映其房產訴求，據有關部門調查瞭解，女子在咸陽城區有一處房產，早年規劃的是「非住宅」，後來因嫌「非住宅」出售時稅費過高，因此想把房產變更成「住宅」，來過這裡「鬧」過幾次，還曾導致保安受傷。陝西省咸陽市公安局秦都分局微信公眾號27日發佈警情通報，認3名保安處置該事件方法簡單粗暴，故意傷害他人身體，依法對行為人朱某某、婁某處以行政拘留10日、程某某5日，並責令相關保安公司加強業務能力培訓和管理。

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