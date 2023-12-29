陝西女食bagel咬中螺絲釘慘甩牙　涉事盒馬被指賠1000元逼刪投訴文

陝西西安一名女子投訴，自己在知名超市盒馬鮮生買了一個蔓越莓貝果（bagel），結果大口一咬竟然害她「掉牙」，原來裏面暗藏一個指腹大小的螺絲釘。
據《中華網》報道，陝西西安一名李姓女子，22日在社交平台發文，表示自己在知名超市盒馬鮮生買了一個蔓越莓貝果，要吃之前還切了牛油果片夾在其中。沒想到正當她準備大快朵頤，張嘴一咬竟然聽到框啷一聲，補過的牙竟然掉了。
氣到打給政府食安投訴專線
她剛開始以為咬到塑膠管，氣得打電話向盒馬客服投訴，對方要她拍照回傳，沒想到她掰開貝果一看發現更扯，竟然是硬梆梆的螺絲釘，約有食指指腹這麼大。消息一出，不少網友驚嘆食物裏藏螺絲「根本是謀殺」。
李女表示，22日自己連打兩通電話給客服，都沒得到合理的回覆，後來她氣到打給政府食安投訴專線。
網民狠批盒馬品質管理
沒想到隔天，就接到盒馬客服來電：「第一次打來時，詢問我的需求，我說要退款+換貨+賠償，他們提出10倍，我表示不接受；第二次來電表示，門市可以退款+換貨+1,000元（約1,129港元）賠償，我說可以，26日去店裏溝通。」
李女說本來以為事情就此落幕，沒想到隔天店家竟要求她刪除網上的投訴帖文，雙方談判就此破局。
相關新聞曝光後，許多網友都說盒馬品質管理真該加強了，「我之前買了一盒蛋，一半以上都臭掉了」、「之前吃他家的奧爾良烤雞，那個雞皮都是生的」，還有網友怒控自己買過「有毛的草莓」，原來是發霉長出菌絲。
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