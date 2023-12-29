陝西女食bagel咬中螺絲釘慘甩牙　涉事盒馬被指賠1000元逼刪投訴文

陝西西安一名女子投訴，自己在知名超市盒馬鮮生買了一個蔓越莓貝果（bagel），結果大口一咬竟然害她「掉牙」，原來裏面暗藏一個指腹大小的螺絲釘。

據《中華網》報道，陝西西安一名李姓女子，22日在社交平台發文，表示自己在知名超市盒馬鮮生買了一個蔓越莓貝果，要吃之前還切了牛油果片夾在其中。沒想到正當她準備大快朵頤，張嘴一咬竟然聽到框啷一聲，補過的牙竟然掉了。

氣到打給政府食安投訴專線

她剛開始以為咬到塑膠管，氣得打電話向盒馬客服投訴，對方要她拍照回傳，沒想到她掰開貝果一看發現更扯，竟然是硬梆梆的螺絲釘，約有食指指腹這麼大。消息一出，不少網友驚嘆食物裏藏螺絲「根本是謀殺」。

李女表示，22日自己連打兩通電話給客服，都沒得到合理的回覆，後來她氣到打給政府食安投訴專線。