陝西嬰血管遺1.5厘米導管長達五年　涉護士操作失誤

陝西一名5個月大的嬰兒動鼻淚管手術時，因護士操作不當，導致點滴針頭最前端1.5厘米長導管斷在血管裏，隨血液流動長達5年時間，近日才終於取出。

據《大風新聞》報道，2018年12月，5個月大的孩子在榆林市星元醫院進行鼻淚管手術不慎感染，打點滴時又發生拔留置針操作不當，導致軟管斷在血管裏，雖經一次手術未能取出，還在孩子頭部左側留下一道長10厘米疤痕。醫生判斷，針頭導管已隨血液流動漂移。

頭部左側留下疤痕

5年多過去，針頭一直找不到，直至2023年10月，在首都醫科大學附屬北京兒童醫院就醫時，終於找到針頭位置，已流至左側面部腮腺位置。此前涉事醫院一直以借款形式給患者看病費用，今年3月，孩子父親白海海再找醫院借錢時遇阻，院方稱截至5月已借出19.9萬元人民幣（約21.4萬港元）。

此事經媒體報道，院方隨即改變態度，稱願意協調北京醫院，幫孩子手術取出針頭，並於6月20日下午，經過3小時手術，順利將血管裏的留置針頭取出。