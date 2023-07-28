陝西學校每學期收取3.7萬元學費　家長不滿子女考試只得個位分數

家長認為學校是「收最貴的學費，讓學生考最爛的成績」。（示意圖／Pixabay）

記者鄒慈芸／綜合報道

陝西延安有家長抱怨，孩子就讀的學校每學期學費37,000元人民幣（約40,257港元），但根本沒有盡到教育的責任，反而讓小孩在考試考出了「8分」的誇張成績。

引發爭議的學校，是延安培文實驗學校，在家長會上，有家長表示，自己的小孩初中成績在班上可說是數一數二，但是一升上高中，到這裏就讀後，卻考出了8分的成績，同班同學還有人考了5分，但培文實驗學校的學費，是「全延安最貴」，因此作為父母的，對這樣的情況完全無法諒解。