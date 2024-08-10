陝西志丹遇破紀錄暴雨　洪水捲數十輛車層層疊

8日晚間雨彈狂襲陝西，洪水狂淹路面，當地有數十輛汽車被山洪沖到街面上，如今恐怖慘況曝光。

據《央視》及《新京報》等內媒綜合報道，8日晚間8點到9日淩晨5點之間，陝西志丹縣遭逢區域性大暴雨及局部特大暴雨，全縣平均降雨達到124.8毫米，最大降雨量更突破歷史數字，達到了179.1毫米。

水和泥最起碼有2米高

驚人暴雨瞬間演變為洪水，大量灌進住宅區街道，民眾驚險拍下當時狀況，只見漆黑中大量的汽車被大水捲走，全部擠成一團，當中還有多輛車上有人受困其中。而白天之後，實際的受災狀況更明顯。在空拍影片當中，數十輛汽車如玩具車一樣，被大水沖得東倒西歪。

民眾受訪驚恐表示：「沒有過這麼大的雨，太危險了！感覺天就開窟窿了，人都過不去，水和泥最起碼有2米高。雨水來得太猛了，所以就把車全推走了。」