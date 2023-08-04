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2023-08-04 12:30:23

陝西漢砍死岳母再在門外20米處殺妻　妻舅：警員阻妹妹入屋害死人

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張女就在這個巷道內被丈夫殺害，據娘家大門僅20米。（圖／翻攝奔流新聞）

記者李宗芳／綜合報道

陝西榆林日前驚傳人倫慘案，一名男子疑不滿張姓妻子鬧離婚，先持菜刀砍殺岳母後，半小時後又在大門外20米處殺死妻子，張女哥哥控訴，當時警員就在家中，卻因阻擋張女入內，導致妹妹被殺，質疑警方保護不當害死人。

據《奔流新聞》報道，該宗兇殺案發生在今年6月12日晚，張女哥哥接到綏德縣一家醫院的電話，得知兒子在搶救，急忙趕回家才知道到妹夫殺害了母親，砍傷了兒子，又殺害了妹妹。

兒子受傷裝死後報警

張先生表示，妹妹和妹夫在鬧離婚，法院已經開了一次庭，妹夫可能因此遷怒於娘家：「到我家廚房後拿起菜刀砍我母親和兒子，兒子裝死後妹夫離開，隨後兒子報警。」據他了解，警方到達現場後，先後將母親和兒子送往醫院，母親傷勢過重不治身亡，兒子手指被砍斷。

談到妹妹張女遇害，張先生相當氣憤，稱當晚10點16分左右妹妹下班回家，看到家中發生此事，要進去查看，但案發現場的員警卻把妹妹阻止在門外，隨後便在門口的巷道內被妹夫殺害：「妹妹離開家門不到10分鐘，就在距離家門20米遠的地方被殺，當時警員就在我家」。

未等家屬同意簽字就火化

張先生表示妹夫也是同村人：「明明知道兇手是我妹夫，在我妹妹到家的情況下不實施保護，反而不讓進家門，直接導致在家門口被殺害，對妹妹的死亡要負起責任。」張先生還怒控警方未等家屬同意簽字，便擅自火化令家人還沒來得及看最後一眼。

8月1日下午，記者致電綏德縣公安局刑警大隊，工作人員稱案情不便透露。之後，記者撥打綏德縣公安局警務督察電話，工作人員稱目前不知此事，將調查了解。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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