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中國
2024-07-09 11:20:01

陝西煤礦員工用避孕套「笠」一氧化碳警報器 重罰125萬停產7天

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陝西橫山縣殿市鎮水壩灘煤礦，被揭發用避孕套「包裹」一氧化碳警報器，致安全監控設備無法正常運行，被罰停產7日，罰款125萬人民幣。

陝西橫山縣殿市鎮水壩灘煤礦，被揭發用避孕套「包裹」一氧化碳警報器，致安全監控設備無法正常運行，被罰停產7日，罰款125萬人民幣。

陝西橫山縣殿市鎮水壩灘煤礦，被揭發用避孕套「包裹」一氧化碳警報器，致安全監控設備無法正常運行，被罰停產7日，罰款125萬人民幣(下同)。

信用中國（陝西）網站消息指，陝西橫山縣殿市鎮水壩灘煤礦近日因用避孕套包裹傳感器，致使安全監控設備無法正常運行的違法行為，被國家礦山安全監察局陝西局責令停產整頓7天、內部追責，並處125萬元罰款。

公告顯示事件發生於6月24日，為規避回風流處一氧化碳傳感器超限報警，橫山殿市鎮水壩灘煤礦掘進一隊中班班長原XX、早班班長張XX分別於當日下午1時24分、1時27分用避孕套對該傳感器包裹，當晚7時54分，掘進一隊井下司機孫啟文將該傳感器上的避孕套取下，致使該傳感器在此期間無法正常發揮作用，安全監控設備無法正常運行。

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有關行為違反了《煤礦安全生產條例》第64條。根據《煤礦重大事故隱患判定標準》，國家礦山安全監察局陝西局責令該礦停產整頓7天，罰款125萬元。針對包裹安全監控系統傳感器內部追責、反思，強化法律法規貫徹學習，全員樹立法制意識。

資料顯示，橫山殿市鎮水壩灘煤礦成立於1998年9月，經營範圍包括煤炭洗選、煤炭及製品銷售。2023年11月，該礦因存在重大事故隱患，被國家礦山安全監察局陝西局責令停產整頓。

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