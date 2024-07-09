陝西煤礦員工用避孕套「笠」一氧化碳警報器 重罰125萬停產7天

陝西橫山縣殿市鎮水壩灘煤礦，被揭發用避孕套「包裹」一氧化碳警報器，致安全監控設備無法正常運行，被罰停產7日，罰款125萬人民幣。

陝西橫山縣殿市鎮水壩灘煤礦，被揭發用避孕套「包裹」一氧化碳警報器，致安全監控設備無法正常運行，被罰停產7日，罰款125萬人民幣(下同)。

信用中國（陝西）網站消息指，陝西橫山縣殿市鎮水壩灘煤礦近日因用避孕套包裹傳感器，致使安全監控設備無法正常運行的違法行為，被國家礦山安全監察局陝西局責令停產整頓7天、內部追責，並處125萬元罰款。

公告顯示事件發生於6月24日，為規避回風流處一氧化碳傳感器超限報警，橫山殿市鎮水壩灘煤礦掘進一隊中班班長原XX、早班班長張XX分別於當日下午1時24分、1時27分用避孕套對該傳感器包裹，當晚7時54分，掘進一隊井下司機孫啟文將該傳感器上的避孕套取下，致使該傳感器在此期間無法正常發揮作用，安全監控設備無法正常運行。