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2023-09-10 17:45:37

陝西男為減壓「鋼筋磨針」逾2000天　每日上片竟「吸粉」15.7萬

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陝西男為減壓「鋼筋磨針」逾2000天　每日上片竟「吸粉」15.7萬

記者李宗芳／綜合報道

古諺「鐵柱磨成針」喻持之以恆，再難的事也會成功，陝西一名男子竟真的「如法炮製」，每天打卡河邊狂磨鋼筋，宣稱已堅持2000多天，儘管石頭都被磨出凹痕，但鋼筋還是「很粗一根」。

綜合內媒報道，該男子自稱姓田，今年33歲，陝西西安人，從事送貨服務行業，其從2018年左右開始磨針：「剛開始磨的是一根很粗的鐵棒，雖然粗了一點，但是它是鐵的，磨了不久頭就已經磨尖了」。

「讓你忘掉所有煩惱與壓力」

田先生表示，剛開始磨針是為了減壓：「那時候壓力比較大，感覺鐵棒磨針比較有意思，簡單粗暴。發的每一個視頻（影片）都能收到各種有趣的評論，看着這些五花八門的評論，一定會讓你忘掉所有生活中的煩惱與壓力。一件能讓你快樂的事情為甚麼不幹呢，所以就一直磨着」。

後來他發現每天磨針也能鍛煉身體，開始拍成視頻分享出去，截至目前已有15.7萬粉絲，最新的影片更新於9月8日下午，稱這是其在河邊磨針的第2267天。。

截至目前田男已有15.7萬粉絲。（圖／翻攝海報新聞）

網民：古代的鐵比不上現代鋼筋

不過有眼尖網友發現，田男用的是HRB400螺紋鋼，全內地90%的土木建築都會用到，小到房屋樑柱牆板，大到鐵路橋梁，其強度非常大，得用專業切割機才能切開。

相關影片在社交平台走紅，引來網友群嘲：「這古代的鐵跟現代的鋼筋不是一個等次的吧」、「感覺這個石頭能先比這根鋼筋變成針」、「HRB400的螺紋鋼要是能被他磨成針，建材商起碼有一半要被拉去槍斃」。也有人批評炒作「是靠這個流量賺錢」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

8款湯水推介。（am730製圖）

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