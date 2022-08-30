陝西菜檔芹菜抽驗不合格 賣出廿蚊 罰款6.6萬

陝西多地近日被官媒公開多宗「小過重罰」個案，其中榆林市榆林區一家蔬菜糧油店因所售芹菜被市場監管局驗出不合格，被罰款6.6萬元(人民幣，下同)，但該店同批次芹菜只賣了5斤，每斤4元，共收入20元，純利不足10元，而該店一年純利只有約8萬元，「交完罰款等於一年白幹」。

國務院督查組：過罰不當

新華社「新華視點」記者早前跟隨國務院第九次大督查第十六督查組在陝西督查，發現當地市場監管部門針對小微商戶有「過罰不當」「類案不同罰」等問題，影響小微商戶正常經營。

報道指，榆林區一家蔬菜糧油店的姓羅老闆去年10月從農貿市場一位農民手中購入7斤芹菜，其中2斤被榆陽區市監局拿去檢驗，其餘5斤以每斤4元賣出，約1個月後收到市監局通知，該批芹菜「有一項指標超標」。由於芹菜已無法回收，且羅無法出示供貨者的許可證明及收據，涉「未能如實說明進貨來源」、「未履行查驗義務」，被罰款6.6萬元及沒收20元違法所得。