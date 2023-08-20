陝西霸王車慣犯拍片嘲司機「沒本事」　住酒店又走數兼弄污床單拒賠錢（有片）

記者李宗芳／綜合報道
陝西西安一名女子長期乘坐計程車不給錢，不僅拒付車資，還在網上發佈影片嘲諷出租車司機「沒本事」，囂張行為引發眾怒，多名受害司機紛紛出面指控，最終被警方刑事拘留。
警察查看微信沒錢後不了了之
網傳影片中，一名女子乘坐出租車到達目的地後，聲稱自己沒錢，不給司機車費，計價器顯示車費為135.1元人民幣（約145.3港元）。司機張先生（化姓）告訴《極目新聞》，此事發生在今年7月中旬一個晚上，該女子從西安鳳城七路打他的車，要回西安東大街道辦一村莊的家中，並稱自己剛下班很累。
到目的地後女子拒付車費，張先生欲到其家中索要卻被對方阻攔，兩人僵持不下，張先生無奈報警，「警察來了，查看她的手機微信，裏面沒有錢」，張先生離開村莊時已是隔天凌晨，車費至今未支付。
至少有3名司機出面向媒體投訴
不料，影片發出後女子隨即隔空發多支短片回應，稱她自己不給錢是因為出租車司機沒本事，自己還因為此事「火了」。此舉引起當地出租車司機們憤慨，指該女子搭霸王車已不是第一次，至少有3名司機出面向媒體投訴。
甚至有旅館酒店指稱該女子曾入住，次日下午4、5點仍未退房，到房間後才發現床單被罩等有污損，對方也不願意賠償。當時，女子還稱自己有潔癖，衣服掉到床縫裏髒了不能再穿，讓店員先墊錢幫其買新衣服。後店員報警，警察將女子帶走。最終女子未支付住宿費和買衣服的錢，也未賠付污損的床單被罩，酒店損失了幾百元人民幣，未再追究。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章