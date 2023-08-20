陝西霸王車慣犯拍片嘲司機「沒本事」　住酒店又走數兼弄污床單拒賠錢（有片）

記者李宗芳／綜合報道

陝西西安一名女子長期乘坐計程車不給錢，不僅拒付車資，還在網上發佈影片嘲諷出租車司機「沒本事」，囂張行為引發眾怒，多名受害司機紛紛出面指控，最終被警方刑事拘留。

警察查看微信沒錢後不了了之

網傳影片中，一名女子乘坐出租車到達目的地後，聲稱自己沒錢，不給司機車費，計價器顯示車費為135.1元人民幣（約145.3港元）。司機張先生（化姓）告訴《極目新聞》，此事發生在今年7月中旬一個晚上，該女子從西安鳳城七路打他的車，要回西安東大街道辦一村莊的家中，並稱自己剛下班很累。

到目的地後女子拒付車費，張先生欲到其家中索要卻被對方阻攔，兩人僵持不下，張先生無奈報警，「警察來了，查看她的手機微信，裏面沒有錢」，張先生離開村莊時已是隔天凌晨，車費至今未支付。