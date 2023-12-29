陳奕迅廣州演唱會傳售票方「強制退票」　歌迷轟標準不一兼安排混亂

陳奕迅的Fear and Dreams世界巡迴演唱會，將在廣州演出6場，不過卻有不少歌迷抱怨，主辦方「強制退票」，規定同城市只能參加一場，讓粉絲們無法全力追星。

規定同城市只能參加一場

根據官方消息，陳奕迅將於2023年12月29日至31日、2024年1月5年至7日在廣州寶能觀致中心舉辦6場演唱會，全場採實名制，但有歌迷就抱怨，自己買的票被強制退票，且一直得不到合理解釋。

來自南京的一名梁姓女粉絲出面抗議，自己買了30、31日兩天的演唱會，結果演唱會快到了，僅收到30日的演唱會票券，接着接到購票平台的客服致電，表示同一身份證只能購買「同一演出場次」，因此她只能退款或是更改購票人資訊。