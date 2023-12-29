陳奕迅廣州演唱會傳售票方「強制退票」　歌迷轟標準不一兼安排混亂

陳奕迅的Fear and Dreams世界巡迴演唱會，將在廣州演出6場，不過卻有不少歌迷抱怨，主辦方「強制退票」，規定同城市只能參加一場，讓粉絲們無法全力追星。
規定同城市只能參加一場
根據官方消息，陳奕迅將於2023年12月29日至31日、2024年1月5年至7日在廣州寶能觀致中心舉辦6場演唱會，全場採實名制，但有歌迷就抱怨，自己買的票被強制退票，且一直得不到合理解釋。
來自南京的一名梁姓女粉絲出面抗議，自己買了30、31日兩天的演唱會，結果演唱會快到了，僅收到30日的演唱會票券，接着接到購票平台的客服致電，表示同一身份證只能購買「同一演出場次」，因此她只能退款或是更改購票人資訊。
有人只買一場卻遭強制退票
梁女抱怨，客服告知同一城市的演唱會，只能挑選一場觀看，但購票網站上寫的「同一演出場次」，應該是指同一天的演唱會，而不是同一個城市，粉絲全力追星是相當常見的狀況，幾乎沒聽說過還有只能擇一觀看的。
這樣的情況並非個案，梁女表示有60幾名粉絲都遭「強制退票」，有人只買一場，卻收到強制退票的訊息，有人買了兩場，兩場都收到票，實際收到退票通知的時間也都不固定，目前負責售票的兩家網站，都未能妥善處理，讓大家演唱會還沒看到，反而先積了一肚子火。
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