陷婆媳糾紛欲離婚 河南女遭丈夫斬殺 家屬抬棺封入男家申冤

河南滑縣發生殺妻案，一名24歲姓楊女子疑因婆媳糾紛要求離婚，卻於上周一遭姓張丈夫持刀斬殺。網上傳言指，張男朝楊女頸部和身體連斬8刀，刀刀兇狠，事後張家無向楊家道歉或作出交代，亦不處理楊女後事；楊家在楊女死後第五天為其入殮，再將棺材抬到張家，用水泥將棺材封在張家堂屋喊冤。
網民：人心比鬼還可怕
事件引起當地及網絡強烈關注，一些民眾向楊女獻花哀悼。由於香港剛發生謀殺前妻碎屍案，微博有網民坦言，「我是真的會恐婚，最近一系列相關的報道，結了的被丈夫鯊(殺)、離的的被前夫鯊，我還是繼續solo吧 」。亦有網民感慨，「小時候怕鬼，長大了才知道人心比鬼還可怕」。
網上流傳，張母不滿已生一男的楊女第二胎生女，處處刁難，楊女遂提出離婚並返回娘家居住，但張男不願離婚，還心生怨恨，張母甚至教唆張男殺人，結果張男趁楊女接姪子放學時行兇。傳言又指，張男與楊女2018年結婚，目前兒子3歲，女兒尚在哺乳期；楊女所獲的8萬元(人民幣，下同)禮金，婚後迅即被張父借走其中6萬元，而張家財政大權都掌握在張母手中，楊女用錢都要向張母「申請」，生女後生活更加捉襟見肘，遂學習做小吃生意，卻被埋怨沒照顧好子女，並遭到家暴。傳言還稱，楊家將棺材封在張家後，警方介入事件，將楊家人控制，再將楊女遺體運走。
官方：疑犯已被批准逮捕 網上有人傳假信息、誇大事實
滑縣政府今日通報，案件上周一發生於滑縣桑村鄉楊大召村，張男與妻子楊女因家庭矛盾糾紛發生爭執，持刀將楊女殺害。警方已第一時間控制張男，將其刑事拘留，目前案件正依法辦理，張男亦已被檢察機關批准逮捕。
通報指，縣政府成立專案工作小組，努力安撫情緒、化解矛盾，依法依規對該家庭未成年人進行救助，持續關愛孩子健康成長。通報強調，案發後有個別網民在網上傳播虛假信息、故意誇大事實，呼籲網民遵守相關法律法規，不信謠、不傳謠、不造謠。