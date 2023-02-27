陷婆媳糾紛欲離婚 河南女遭丈夫斬殺 家屬抬棺封入男家申冤

河南滑縣發生殺妻案，一名24歲姓楊女子疑因婆媳糾紛要求離婚，卻於上周一遭姓張丈夫持刀斬殺。網上傳言指，張男朝楊女頸部和身體連斬8刀，刀刀兇狠，事後張家無向楊家道歉或作出交代，亦不處理楊女後事；楊家在楊女死後第五天為其入殮，再將棺材抬到張家，用水泥將棺材封在張家堂屋喊冤。

網民：人心比鬼還可怕

事件引起當地及網絡強烈關注，一些民眾向楊女獻花哀悼。由於香港剛發生謀殺前妻碎屍案，微博有網民坦言，「我是真的會恐婚，最近一系列相關的報道，結了的被丈夫鯊(殺)、離的的被前夫鯊，我還是繼續solo吧 」。亦有網民感慨，「小時候怕鬼，長大了才知道人心比鬼還可怕」。