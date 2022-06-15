陸製劣質Flowflex快測包流入台灣 檢測棒無C、T線

台灣進口商「大鑫資訊」以大陸生產的劣質「Flowflex富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」(圖1)，冒充成美國生產，供應予高雄、台中、新竹、台東等地政府。台灣傳媒報道，近期愈來愈多民眾向政府投訴，涉事快測棒根本沒有「C」線和「T」線，驗來驗去結果都一片空白(圖2)，才揭發案件。

新竹地方檢察署初步調查，大鑫疑委託Flowflex大陸生產商「杭州艾康生物技術」生產快測包，經香港空運到台灣，一個月內進口237萬份，其中192萬份已流入市面，初步估計大鑫非法獲利1億元(新台幣，下同)(約2,641萬港元)。新竹地檢署正持續釐清涉事快測包真正來源。

大鑫執行長黃南競涉嫌欺詐等罪名，昨被收押，公司負責人朱壽暉則獲准以100萬元(約26.4萬港元)保釋。衛生福利部食品藥物管理署已要求一個月內回收市面所有涉事快測包，然後銷毀。

美國FDA曾在3月提醒，切勿使用杭州艾康生產的藍色盒裝Flowflex快測包，指該款快測包未經FDA批准、授權於美國分銷或使用，有出現錯誤結果的風險，又強調獲緊急授權使用的是由美國艾康生產的白盒Flowflex快測包。

台增66119確診123死

疫情數字方面，台灣昨新增66,119宗本土確診、123宗死亡，累計確診個案突破300萬宗。