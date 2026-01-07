隨身攜帶去年獲贈小米手機訪華 李在明邀習近平自拍 稱獲「人生照片」

訪華的南韓總統李在明周一在北京與國家主席習近平會談，並共晉晚餐。晚宴結束後，李在明在個人社交平台上載他與習近平自拍的照片，他將之稱為「人生照片」，成就解鎖。照片是李在明以去年習近平送給他的小米手機所拍，獲習近平讚賞「攝影技術不錯」。

習近平及李在明周一會談約1.5小時後在門外再交談，相約年底在深圳APEC峰會再見面。習近平表示有事可以隨時聯絡，而李在明就立即有事相求，稱「我有一個請求，想用這個拍一張照片，自拍照」，習近平欣然答應，其後回應說「攝影技術不錯」。