熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
中國
2026-01-07 04:31:54
日報

隨身攜帶去年獲贈小米手機訪華 李在明邀習近平自拍 稱獲「人生照片」

分享：
李在明訪華 南韓總統李在明 國家主席習近平

李在明及夫人跟習近平伉儷合照。(互聯網)

訪華的南韓總統李在明周一在北京與國家主席習近平會談，並共晉晚餐。晚宴結束後，李在明在個人社交平台上載他與習近平自拍的照片，他將之稱為「人生照片」，成就解鎖。照片是李在明以去年習近平送給他的小米手機所拍，獲習近平讚賞「攝影技術不錯」。

習近平及李在明周一會談約1.5小時後在門外再交談，相約年底在深圳APEC峰會再見面。習近平表示有事可以隨時聯絡，而李在明就立即有事相求，稱「我有一個請求，想用這個拍一張照片，自拍照」，習近平欣然答應，其後回應說「攝影技術不錯」。

李在明訪華 小米手機

李在明在社交平台發布照片。

李在明之後在網上發文表示，他用習近平去年到訪南韓出席APEC峰會時贈送的小米手機，跟習近平伉儷自拍，形容收獲了「人生照片」，並問網民相片畫質是否不錯。李在明又說，愈是近距離接觸，韓中關係愈好，未來將與中方頻繁地溝通、更緊密地合作。

在去年11月的亞太經合組織(APEC)峰會，習近平送李在明兩部小米手機。李在明當時打趣問到手機的通訊保安如何，習近平則幽默回應「你看看有沒有後門」，引起二人及在場人士大笑。

adblk5
李在明夫人金惠景 彭麗媛

彭麗媛跟金惠景茶敘。(新華社)

李在明夫人自稱彭麗媛粉絲

李在明夫人金惠景亦在此行中盡展友好，周一在駐華大使官邸，親手準備年糕餃子湯款待中國女性代表；她同日在人民大會堂福建堂跟彭麗媛茶敘時表示，希望韓中文化交流能持續進行，並稱自己一直是彭麗媛的粉絲，遺憾未能於去年的APEC峰會見面。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad