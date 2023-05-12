隨車員13秒無法煞車 台中捷運月台竟無緊急停車掣

片段後半就顯示車廂內撞車前狀況。隨車人員踏入車廂，然後走到車頭，不久即與附近乘客看到前方大量灰塵及鐵架。隨車人員已通知控制中心，並取出身上的鎖匙，準備打開緊急手動停車的控制蓋，有女乘客見狀已快步走往後方車廂躲避。可惜在隨車員發現至撞車的13秒，無法煞停列車，只能與仍在前方的加拿大籍男乘客近乎躺在地板，迎接撞擊一刻。

台中捷運公司昨日在記者會，先為前日慘劇死者默哀一分鐘，然後披露事發前及撞車一刻的閉路電視片段。片段首先是拍攝豐樂公園站月台情況，月台的保安及乘客聽到吊臂墮下巨響，保安先是察看，然後試圖通知上級，前方路軌有事故，及後揚手示意車上的隨車員不要開車，惟列車關門並駛離月台，列車就直撞吊臂殘骸。

台灣台中捷運撞天秤吊臂意外，至今造成1死10傷。台中捷運連夜搶修後，昨晨恢復通車。捷運公司昨早公開關鍵48秒影片，看到月台保安有嘗試阻止列車開行，以及車廂內撞車一刻情況。此外，意外發生後才發現造價達204億港元的台中捷運，竟沒有月台緊急停車掣，否則可避免今次慘劇。

障礙物偵系統無法運作

至於為何有異物在路軌，列車仍然不會停車，反而直撞上去，台中捷運運務處長許泰銘解釋，列車車頭有障礙物偵測系統，但因吊臂從天而降，且在列車前方約150米處墮下，導致偵測系統無法及時反應。

捷運公司的表現卻被外界大事抨擊，首先是在記者會上，捷運代理董事長林良泰當眾要求在場人士，為爭取盡快搶通列車服務的員工「鼓鼓掌，拍拍手，我們為自己加油」。言論一出，引發當地網民一片撻伐；民進黨立委洪申翰斥事件責任未釐清，調查未完成，林良泰「竟然好意思討拍」，完全無視死傷者痛苦。捷運公司稍後稱，拍手只是對搶通的工作人員表達感謝和敬意，抱歉令外界誤解。

至於沒有月台緊急停車掣方面，林良泰稱「站內緊急鈕本身不是一個配備的東西，(台)中捷(運)公司會持續精進，不能說當時沒有想到，中捷運行的規格都已經滿足世界先進的自動駕駛規則，那完美是沒有極限的。」

民進黨台中市議會黨團對捷運公司的解釋不收貨，直斥花新台幣800億元(約204億港元)根本沒有監控預警系統，因自動駕駛而安排的隨行人員沒法停車，完全沒法保障乘客安全。