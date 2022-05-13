險象環生｜客機衝出跑道起火 西藏航空乘客跳機逃生36傷

內地再有客機發生意外，西藏航空由重慶飛西藏林芝的TV9833航班，昨早起飛期間突然衝出跑道，起火焚燒，機上113名乘客及9名機組人員及時逃生，最少36人擦傷扭傷送院。火勢救熄後，現場可見起3個落架和2個引擎都散落旁邊草地，機頭嚴重焚毀，機身裂開(圖2)。

網上流傳短片顯示，乘客最初時從左前方機門逃生時，機身未見火光(圖1)，但沒多久，逃生滑梯旁邊開始起火。有乘客透露，事發時不少人正在睡覺，一陣強烈震動及異響後，所有氧氣罩都掉下來，機組人員發現機身冒煙，外面有燃油洩漏，馬上打開機門和逃生滑梯疏散乘客。未料火勢愈來愈大，燒爆前側逃生滑梯，有人見狀直接跳落地面，務求以最快速度離開飛機，自己也跳落機，扭傷腳和腰，幸大家都無受重傷，「都安全的走了」。

有乘客猶有餘悸，直呼「很危險，嚇死人了，腿都軟了」，又估計是引擎先起火，「後來輪子爆了，飛機沒有拉起來就衝出跑道」。有乘客還提到，逃生時竟有人仍打開行李櫃取行李，自己遂上前將人撥開，大聲勸「活著，只要活著就好」。

機齡9.5年 延遲逾1小時起飛

出事客機型號是A319-115，機身編號B6425，機齡9.5年。航班原定昨早6時35分起飛，但延誤至7時45分。西藏航空表示，涉事航班起飛期間，機組人員發現異常，中止起飛，飛機偏離跑道。中國民航西南地區管理局稱，已第一時間趕赴現場展開調查。