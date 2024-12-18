雙城論壇台北舉行 上海副市長破冰推動滬團赴台

「2024上海台北城市論壇」(雙城論壇)周二在台北舉行，與會的上海市委常委、副市長華源宣布，上海將積極推動上海居民旅行團赴台灣旅遊，被視為對台灣的「禁團令」釋出善意。若成事，將成為疫情後首個大陸城市正式恢復陸客團到台灣本島遊。

華源在開幕致辭中表示，「雙城論壇」已連續走過精彩的14年，指今年論壇主題「智慧治理 永續未來」體現上海及台北兩市人民對融合發展的熱忱期盼，希望兩市以此為契機進一步深化交通、水務、醫療及生態等多元務實合作；也期待兩岸業內人士在深入研討基礎上凝聚更多共識，為兩岸繁榮發展貢獻更多智慧和力量。他指「雙城論壇」架起上海台北之間的彩虹橋，推動兩市愈走愈近、愈走愈親，「我們誠摯邀請廣大台北市民、台灣同胞多到上海走一走，也希望上海市民能多來台灣、台北看一看」。他宣布，「上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包含台北市」。