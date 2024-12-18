雙城論壇台北舉行 上海副市長破冰推動滬團赴台

「2024上海台北城市論壇」(雙城論壇)周二在台北舉行，與會的上海市委常委、副市長華源宣布，上海將積極推動上海居民旅行團赴台灣旅遊，被視為對台灣的「禁團令」釋出善意。若成事，將成為疫情後首個大陸城市正式恢復陸客團到台灣本島遊。
華源在開幕致辭中表示，「雙城論壇」已連續走過精彩的14年，指今年論壇主題「智慧治理 永續未來」體現上海及台北兩市人民對融合發展的熱忱期盼，希望兩市以此為契機進一步深化交通、水務、醫療及生態等多元務實合作；也期待兩岸業內人士在深入研討基礎上凝聚更多共識，為兩岸繁榮發展貢獻更多智慧和力量。他指「雙城論壇」架起上海台北之間的彩虹橋，推動兩市愈走愈近、愈走愈親，「我們誠摯邀請廣大台北市民、台灣同胞多到上海走一走，也希望上海市民能多來台灣、台北看一看」。他宣布，「上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包含台北市」。
台北市長蔣萬安︰愈是緊張時刻 愈需交流
台北市市長蔣萬安則稱，即使困難重重，台北與上海依然延續舉辦「雙城論壇」，強調「雙城好，兩岸好」，愈是緊張和困難時刻，愈需要交流，增加了解比增加誤解好。
2020年，民進黨當局以疫情為由禁止大陸居民赴台，並叫停台灣旅行社經營陸團業務；今年初台灣有關方面一度宣布將解除「禁團令」，但其後收回。目前兩岸旅遊尚未解封，早前大陸開放福建居民到金門及馬祖旅遊後，國台辦上月曾公開提出2個條件，包括台灣取消「禁團令」，並撤除對兩岸人員往來和各領域交流合作的禁限，屆時將研究擴展陸客赴台灣本島和澎湖旅遊。
過境免簽外國人停留時間延長至10天
另外，國家移民管理局周二公告，即日起全面放寬優化過境免簽政策，將過境免簽外國人在境內停留時間，由原本的72小時和144小時，延長為240小時；同時新增21個口岸為過境免簽人員入出境口岸，並進一步擴大停留活動區域。符合條件的俄羅斯、巴西、英國、美國、加拿大等54國人員，從中國過境前往第三國地區，可從24個省(區、市)60個口岸中的任何一個口岸免簽，並在規定區域停留活動不超過240小時。
國家移民管理局表示今年1月至11月，全國各口岸入境外國人逾2,921萬人次，按年增長86.2%，其中通過免簽入境的外國人增加1.2倍。負責人稱，今次放寬優化過境免簽政策是促進高水平對外開放、便利中外人員往來的重要舉措，有利於加速推動人員跨國流動，促進對外交流合作；下一步將持續深入推動移民管理制度型開放，不斷優化改善移民出入境便利政策，持續提升外國人來華學習、工作和生活便利度。