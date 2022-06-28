雙胞胎姐妹冒用對方護照 遊日俄泰30多次才被發現

黑龍江哈爾濱一對雙胞胎姐妹互換護照出國30多次，先後前往日本、俄羅斯及泰國等地，今年初終於被發現有問題，上月底在警方勸喻下先後回國。這對雙胞胎姐妹涉嫌「妨害國(邊)境罪」，已被採取刑事強制措施，或面臨最高1年監禁。

姐姐想去日本與丈夫團聚 申請簽證多次被拒

哈爾濱公安局南崗分局指，這對姓周雙胞胎姐妹中的姐姐，丈夫是日本人，自丈夫回國後，姐姐一直想去日本與丈夫團聚，但多次申請簽證，都因遞交的材料「不符合規範」而被拒簽。姐姐於是鋌而走險，冒用妹妹的護照出國。

見姐姐順利出國30多次 妹妹也用姐姐護照遊泰

由於兩姐妹外貌極度相似，姐姐先後往前往日本、俄羅斯30多次都未「出事」。妹妹見姐姐如此遊刃有餘、得心應手，於是有樣學樣，冒用姐姐的護照去泰國等地4次。

今年初，南崗分局出入境管理科發現這對姐妹的犯罪線索，於是一路追查，逐漸理清她們的全部犯罪證據，並於上月底先後勸周氏姐妹回國。周氏姐妹已被南崗警方採取刑事強制措施。

內地網民：如何通過出入境指紋檢驗？

由於警方通報的內容沒有太多細節，案件引起內地網民熱議，不少網民更提出種種疑問，「出境入境的時候不是要驗指紋嗎？怎麼通過的？」、「所以，這是怎麼發現的？」、「都是一個家庭，為啥妹妹能過日本簽而姐姐不行？況且姐姐還有日本老公啊，姐姐幹了甚麼不得了事情被限制這樣嚴？」、「除了『老賴』她還能整不出(簽證)來？還有啥理由？」、「神奇啊，投靠丈夫無法辦理簽證，用妹妹的可以正常拿到簽證」、「她自己用不合規，她妹妹怎麼能用呢？」