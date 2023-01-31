離奇失蹤106天 終尋獲遺體 胡鑫宇糧倉內鞋帶上吊

江西上饒市鉛山縣私立寄宿學校「致遠中學」高中一年級男生胡鑫宇(圓圖)離奇失蹤106天後，遺體終在上周六於距校園約100米的後山尋獲，呈縊吊狀態。家屬及知情人士透露，胡鑫宇用鞋帶在一個官方糧倉的圍牆旁(箭咀示)「上吊」，遺體被發現時已嚴重腐爛，幾乎是「骸骨」，雖然搜索人員早前曾進入糧倉尋找，但未有發現，直到糧倉管理員尋找所飼養的雞時，赫見現場有屍體。

內地傳媒報道，胡鑫宇去年10月14日晚走進校園一個小公園「睢園」後人間蒸發，警方和民間搜救隊等大量人員持續在當地進行地氈式搜索，包括發現屍體的校園後山金雞山，甚至曾抽乾校園人工湖和化糞池，都一無所獲。坊間幾乎認定胡鑫宇凶多吉少，傳出胡鑫宇自殺或被謀殺的多個「故事」。

警方曾懷疑胡鑫宇厭學出走

警方月初通報，胡鑫宇失蹤前曾向老師和同學透露不想讀書、學習壓力大、想回家等，懷疑因厭學而「自行出走」。胡鑫宇同學還透露，出事前胡鑫宇曾表示可從睢園翻牆離開校園，而與睢園一牆之隔的就是涉事糧倉和校園後山；校園內閉路電視就拍攝到胡鑫宇多次從宿舍露台望向睢園和校外山林，又曾邀請同學同往睢園，懷疑是「視察現場」。

現場一支錄音筆或是破案關鍵

與此同時，胡鑫宇連同一支錄音筆失蹤。該支錄音筆是胡鑫宇去年國慶假期間央求兄長購買，聲稱用來錄下老師的講課，或者「自己有甚麼感言可以錄下來」。警方通報發現屍體且經DNA檢驗證實是胡鑫宇時，提到現場發現一支錄音筆。輿論紛紛認為，錄音筆內容可能是釐清胡鑫宇是否自殺的關鍵。有知情人士昨表示，廣東一家專業機構正鑑定錄音筆，估計快將有結果，惟未知當局會否公布內容。