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2023-10-27 12:09:00

難以置信｜寵物Café半夜水浸　CCTV揭兇手竟然唔係貓狗而係呆萌嘅佢(有片)

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寵物Café半夜水浸，CCTV揭兇手竟然唔係貓狗而係呆萌嘅佢。(微博)

寵物Café半夜水浸，CCTV揭兇手竟然唔係貓狗而係呆萌嘅佢。(微博)

內地廣東一間寵物咖啡店的老闆日前開舖，發現全店被水淹浸，水深超過腳踝以上，原來是店內水龍頭被打開，他只好按捺住「憤怒」心情去打掃，經點算後發現損失至少5萬元人幣，老闆心有不甘，決定翻睇CCTV確認「破壞王」的身分，他原本認為十之八九應該是貓咪或狗狗，詎料兇手竟然是被稱為地表最有親和力、樣子呆萌天真無害、動物園最受歡迎的動物——水豚。

綜合報道，廣東廣州一名寵物咖啡店男老闆24日關店後回家，半夜本想看看店內的小動物狀況，結果一開監視器當場崩潰，整間咖啡店被水浸得亂七八糟，嚇得他立刻衝返店內清理打掃。顯示，舖頭全被水淹，水源源不斷流出來，水深超過腳踝以上，所有貓咪狗狗都嚇到瑟縮在椅桌上不敢動彈。

貓咪狗狗都嚇到瑟縮在椅桌上不敢動彈。(微博) 貓咪狗狗都嚇到瑟縮在椅桌上不敢動彈。(微博) 原來是水池的水龍頭被咬開，導致水滿後水淹舖頭。(微博) 翻看CCTV發現是店中相當受歡迎的水豚所為，令老闆大跌眼鏡。(微博) 老闆不禁要去一「讚」牠很棒。(微博)

網民：會開水龍頭成精了

老闆查看，原來是水池的水龍頭被咬開，導致水滿後水淹舖頭，幸好店內有抽水機，水很快就被吸光，但老闆仍花了56小時才把店舖打掃乾淨，令他疲憊不堪嘆息：「心好累」，事後決定翻看CCTV要確認是一般人認知中調皮的貓貓抑或狗狗所為，詎料竟然是店中相當受歡迎的水豚，令老闆大跌眼鏡，不禁要去一「讚」牠很棒。網民看過影片後都留言表示「水豚會開水龍頭，成精了」、「本來以為開水龍頭的是貓，居然是水豚」、「(水豚)差點騙過所有人」。

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