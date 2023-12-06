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中國
2023-12-06 13:48:00

雪橇犬載客疲憊不堪　網民呼籲取消　哈爾濱文旅局：已嚴厲勸說(有片)

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雪橇犬載客疲憊不堪，網民呼籲取消，哈爾濱文旅局：已嚴厲勸說。(微博)

雪橇犬載客疲憊不堪，網民呼籲取消，哈爾濱文旅局：已嚴厲勸說。(微博)

隨著社會進步，近年很多動物組織都反對讓動物用於娛樂性騎乘、勞動或表演。內地有網民日前上載一段於黑龍江哈爾濱拍攝的影片，指拉雪橇載遊客的狗狗們，「2隻狗得拉2個甚至3個成年人」，大多都萎靡不振，引起網民關注，呼籲取消相關活動。哈爾濱文旅局回應，已進行嚴厲勸說，在冰面上設置紅旗禁止。

綜合報道，有網民於周一(4)於微博上載影片，指在哈爾濱拉雪橇載遊客的狗狗們，大多都萎靡不振，還有一名小紅書網民批評：「這次來哈爾濱看到松花江上的狗狗真的好可憐，從早上開始工作到晚上，中途沒休息，吃的喝的都被凍住了，昨天聽到狗子慘叫的哀嚎聲，是因為走不動被主人抽打，那個哀嚎聲整個松花江冰面的人都能聽到了，真的心酸！」她還強調：「2隻狗得拉2個甚至3個成年人，還有的是單獨1隻的。」

 

有網民批評：「2隻狗得拉2個甚至3個成年人，還有的是單獨1隻的。」(微博) 網民指在哈爾濱拉雪橇載遊客的狗狗們，大多都萎靡不振。(微博) 有網民批評：「2隻狗得拉2個甚至3個成年人，還有的是單獨1隻的。」(微博) 有網民批評：「2隻狗得拉2個甚至3個成年人，還有的是單獨1隻的。」(微博) 網民指在哈爾濱拉雪橇載遊客的狗狗們，大多都萎靡不振。(微博)

民諷坐的人能安心坐 夠狠

不少網民指，「作孽」、「好可鄰」、「狗狗都累壞了」、「因為消费存在，就變成了合理的嘛？」，「坐的人還能安心坐著也是夠狠」。有網民還指出，即使是電影裡也是6隻以上的狗狗在拉雪橇，「國際慣例規定，6隻狗最多拉2個人，1016隻以上的狗才能拉重型雪橇跑幾里路。」事後，不少網民都在哈爾濱文旅官方帳號下留言，建議當局取消狗狗拉雪橇，指「取消，人類的樂趣不該是這些無辜生命去奮力冒險或犧牲而獲取。」

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哈爾濱文旅局翌日就事件作出回應，指相關並非旅遊項目，都是私人經營。當局指：「看到的都已經勸離，並在冰面上設置紅旗禁止，有找到的私人場所都已進行嚴厲勸說。」

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