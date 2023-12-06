雪橇犬載客疲憊不堪　網民呼籲取消　哈爾濱文旅局：已嚴厲勸說(有片)

隨著社會進步，近年很多動物組織都反對讓動物用於娛樂性騎乘、勞動或表演。內地有網民日前上載一段於黑龍江哈爾濱拍攝的影片，指拉雪橇載遊客的狗狗們，「2隻狗得拉2個甚至3個成年人」，大多都萎靡不振，引起網民關注，呼籲取消相關活動。哈爾濱文旅局回應，已進行嚴厲勸說，在冰面上設置紅旗禁止。

綜合報道，有網民於周一(4日)於微博上載影片，指在哈爾濱拉雪橇載遊客的狗狗們，大多都萎靡不振，還有一名小紅書網民批評：「這次來哈爾濱看到松花江上的狗狗真的好可憐，從早上開始工作到晚上，中途沒休息，吃的喝的都被凍住了，昨天聽到狗子慘叫的哀嚎聲，是因為走不動被主人抽打，那個哀嚎聲整個松花江冰面的人都能聽到了，真的心酸！」她還強調：「2隻狗得拉2個甚至3個成年人，還有的是單獨1隻的。」