雪龍2號訪港 免費登船參觀攻略

中國第一艘自主建造的極地科學考察破冰船「雪龍2」號，將於4月8日抵港，展開一連五日的訪港行程。
「雪龍2」號此次訪港行程的亮點之一，是開放公眾登船參觀，費用全免。通過以下文章來瞭解如何報名參觀，以及「雪龍2」號訪港期間還會舉行哪些盛大活動。
文章出處：「當代中國」網站
「雪龍2」號訪港｜3.19至3.21報名參觀 按每時段抽籤
為慶祝中國第40次南極考察任務圓滿成功，「雪龍2」號和中國第40次南極科考隊，4月8日至12日一連訪港5天，向港人展示國家在極地科研的實力和成果。
訪港期間，「雪龍2」號免費開放予公眾和團體參觀，包括海洋採樣室、船長艙、停機坪等地方。除了近距離認識船上最新科研設備外，更有機會與船上科學家交流。
開放登船展覽時間每節30分鐘、參觀者必須年滿15歲或以上，訪客和車輛進入海運郵輪碼頭都要接受搜查，通過安檢才可上場。
3月19日至3月21日，有興趣登船參觀的市民可透過「uutix」應用程式或瀏覽網頁版登記報名。
要留意的是，成功提交報名表格後，不代表獲保證參加活動。大會將按照每日各個時段名額及登記後抽籤，報名結果將於2024年3月28日或之前發送至報名者填寫的之電郵地址。每位報名人士可同時為一位同行者登記
「雪龍2」號訪港｜隆重其事 香港舉行海陸空歡迎儀式
「雪龍2」號4月8日抵港時，將舉行進港巡遊歡迎儀式，首先是海上巡遊，多個政府部門包括海事處、漁護署及環保署等派出船隻參與外，還有天星小輪和漁船等一同巡遊。
飛行服務隊將派出兩架直升機在維港上空低飛歡迎；陸上則有九巴8架雙層巴士車隊，貼上歡迎「雪龍2」號標誌。海運碼頭亦會有歡迎儀式，有樂隊、舞獅助興的節，市民可到沿岸觀賞。
「雪龍2」號抵港同日晚上有文藝交流晚會，翌日一連三天免費開放公眾登船參觀。
船長122.5米、寬22.3米、排水量達1.4萬噸及續航力達2萬海里，定員可以有90人。（圖片來源：視覺中國）
除了隨船的中國第40次南極考察隊領隊兼首席科學家張北辰及「雪龍2」號船長肖志民外，國家自然資源部將率領30人代表團訪港，包括國家頂尖極地領域科學家及大學教授。
在這期間，香港中文大學舉行氣候變化國際會議，探討極地科考、生態環境與氣候變化等議題；香港科學館也會舉行「雪龍2」號科學家和香港學生對談活動，更會連線南極中山站。
4月12日是「雪龍2」號訪港最後一日，海運碼頭將舉行歡送儀式，科考船在船隊陪同下離港。
「雪龍2」號訪港｜香港科學館展覽 展示科考船模型
如果未能到現場參觀「雪龍2」號，不妨留意香港科學館3月18日至6月26日舉行的極地科研與氣候變化專題展覽。
是次展覽以「雪龍2」號為設計藍本，讓參觀者仿如置身船艙，了解中國在極地科研的進程。展場也設大型屏幕，播放在極地破冰的影片，為參觀者帶來沉浸式體驗。
亮點展品包括「雪龍2」號的1：100模型和在極地收集的生物標本。其中生物標本包括南極磷蝦、地衣、「海天使」裸海蝶，以及極為少見的北極燈蛾幼蟲等。
「雪龍2」是中國第一艘自主建造並擁有自主知識產權的第四代極地科考船，也是全球第一艘雙向破冰極地科考船，具備世界首創艏艉雙向破冰功能，更可原地360度自由轉動，搭載國際一流海洋和考察設備。
據介紹，「雪龍2」完成中國第40次南極科考，經歷5個多月的冰雪征程後回國歸航，歷史性地以香港為首站。而這次考察最突出的亮點，是中國在南極羅斯海成功建設「秦嶺站」，「雪龍2」提供了重要的支援。
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