雪龍2號訪港 免費登船參觀攻略

「雪龍2」號此次訪港行程的亮點之一，是開放公眾登船參觀，費用全免。通過以下文章來瞭解如何報名參觀，以及「雪龍2」號訪港期間還會舉行哪些盛大活動。

中國第一艘自主建造的極地科學考察破冰船「雪龍2」號，將於4月8日抵港，展開一連五日的訪港行程。

為慶祝中國第40次南極考察任務圓滿成功，「雪龍2」號和中國第40次南極科考隊，4月8日至12日一連訪港5天，向港人展示國家在極地科研的實力和成果。

「雪龍2」號訪港可讓市民瞭解國家在極地研究的科研技術，並可親身登船體驗科研人員在船上的生活。圖為「雪龍2」參觀報名網站頁面。（圖片來源：uutix）

3月19日至3月21日，有興趣登船參觀的市民可透過「uutix」應用程式或瀏覽網頁版登記報名。

要留意的是，成功提交報名表格後，不代表獲保證參加活動。大會將按照每日各個時段名額及登記後抽籤，報名結果將於2024年3月28日或之前發送至報名者填寫的之電郵地址。每位報名人士可同時為一位同行者登記

「雪龍2」號訪港｜隆重其事 香港舉行海陸空歡迎儀式

「雪龍2」號4月8日抵港時，將舉行進港巡遊歡迎儀式，首先是海上巡遊，多個政府部門包括海事處、漁護署及環保署等派出船隻參與外，還有天星小輪和漁船等一同巡遊。

飛行服務隊將派出兩架直升機在維港上空低飛歡迎；陸上則有九巴8架雙層巴士車隊，貼上歡迎「雪龍2」號標誌。海運碼頭亦會有歡迎儀式，有樂隊、舞獅助興的節，市民可到沿岸觀賞。



「雪龍2」號抵港同日晚上有文藝交流晚會，翌日一連三天免費開放公眾登船參觀。