雲南中學生上台拎咪當眾轟校方　「有錢請無人機表演沒錢修宿舍」

雲南省富寧縣一所中學近日舉辦藝術節，卻遭遇學生抗議，一名學生上台拿着咪高峰批評校方：「有錢請無人機表演，有錢建安娜草堂，沒錢修學生宿舍。」事發後這名學生被當場拉下台帶走。
遭制止並帶離現場
《鳳凰網》報道，事件發生於12日，事發學校為富寧縣第一中學，當天正舉辦文體藝術節。根據現場影片顯示，一名男學生走上講台，拿起咪高峰表示：「有錢請無人機表演，有錢建安娜草堂，沒錢修學生宿舍。」
當時講台上坐著一排校方人員，人人面露尷尬，就在他發言過程中，突然有一名男子衝上台，試圖搶奪咪高峰，但這名男學生跳下講台，繼續批評，不久被幾名校方人員趕上前制止，並遭帶離現場。
校方：10人一間屬正常
事件立即引發網友熱議，有人大讚：「敢於發表自己主張和觀點，這樣的學生很少了。」還有人說：「比騎共享單車的，這才是青春熱血。」還有網友透露，這名學生說的「安娜草堂」是一個有魚塘的閱覽室，而該學校宿舍是10人一間。
事發後當地教育部門回應稱，無人機表演是公益表演，是為「激發學生對科學實驗的興趣」，至於「安娜草堂」是「學生閱讀室」，資金來源是上級補助資金，而學生宿舍修繕問題，校方稱2023年以來共投入67萬餘元人民幣（約72.1萬港元）提升改造，10人一間是「正常住宿條件」。
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