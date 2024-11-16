雲南中學生上台拎咪當眾轟校方　「有錢請無人機表演沒錢修宿舍」

雲南省富寧縣一所中學近日舉辦藝術節，卻遭遇學生抗議，一名學生上台拿着咪高峰批評校方：「有錢請無人機表演，有錢建安娜草堂，沒錢修學生宿舍。」事發後這名學生被當場拉下台帶走。

遭制止並帶離現場

《鳳凰網》報道，事件發生於12日，事發學校為富寧縣第一中學，當天正舉辦文體藝術節。根據現場影片顯示，一名男學生走上講台，拿起咪高峰表示：「有錢請無人機表演，有錢建安娜草堂，沒錢修學生宿舍。」

當時講台上坐著一排校方人員，人人面露尷尬，就在他發言過程中，突然有一名男子衝上台，試圖搶奪咪高峰，但這名男學生跳下講台，繼續批評，不久被幾名校方人員趕上前制止，並遭帶離現場。