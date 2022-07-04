雲南大理劃一剪髮60電染300？美髮行業協會或涉越權限價

內地社交平台瘋傳一份雲南大理州美容美髮行業協會昨日發出的「紅頭文件」，文件稱協會會議已通過，將剪髮、燙染髮參考價格分別定於60元(人民幣，下同)及300元，「上下浮動不得超過5%」，要求「以大中型門店為代表」，調整理髮市場價格，「望各區域商家有序做出調整」。

涉事協會稱限價是為營造和諧公平營商環境

文件表示，這是為了促進行業健康有序發展，營造一個規範、和諧、公平的營商環境，又強調協會是從「規範各商家合理定價，公平競爭，維護市場穩定出發」，為消費者提供更好的服務。

內地網民對此議論紛紛，稱「我擦，我在上海都花不了60理髮」、「剪頭髮都要出紅頭文件，搞笑」、「這個協會可能是合法組織，但亂定價格就是違法行為，因為它沒有這個法定權利」。大理當地網民更指，「頭髮都剪不起了」。

大理民政局：涉事協會為社會組織 無權定價

內地「澎湃新聞」引述大理民眾指出，當地理髮價格一般為20至30元，又引述大理州民政局相關人員指，涉事協會的法定代表人「是一個普通理髮店的老闆」。「中國新聞周刊」亦引述大理州民政局社會組織管理科人員強調，涉事協會只是社會組織，無權定價。「上游新聞」則報道，大理州市場監管局已與民政部門對涉事協會展開價格和反壟斷相關事項調查。