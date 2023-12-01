雲南女打麻雀輸錢懷疑「三吃一」報警求助 自揭涉聚賭全被罰

近日雲南麗江一名女子，報警稱自己打麻雀被「三吃一」，輸了3,000元人民幣（約3,306港元），警員上門把4人都帶到派出所「處理」。

「拆了打給人家『槓上花』」

網傳影片中曝光一段報案錄音，女子稱打麻雀輸錢：「他們幾個一卡一卡的牌，拆了打給人家『槓上花』，被我抓到了，他們幾個聯手。」

警員詢問輸了多少錢，女子回應「我輸了3000」。獲報後，警員上門處理，報案女子還氣急敗壞地講述，演示了對方如何操作「三吃一」。