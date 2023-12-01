雲南女打麻雀輸錢懷疑「三吃一」報警求助　自揭涉聚賭全被罰

近日雲南麗江一名女子，報警稱自己打麻雀被「三吃一」，輸了3,000元人民幣（約3,306港元），警員上門把4人都帶到派出所「處理」。
「拆了打給人家『槓上花』」
網傳影片中曝光一段報案錄音，女子稱打麻雀輸錢：「他們幾個一卡一卡的牌，拆了打給人家『槓上花』，被我抓到了，他們幾個聯手。」
警員詢問輸了多少錢，女子回應「我輸了3000」。獲報後，警員上門處理，報案女子還氣急敗壞地講述，演示了對方如何操作「三吃一」。
網民：不是輸不起就是同歸於盡
綜合內媒報道，報案人趙姓女子日前與3名友人在古城區西安街道一房間內，以打麻雀賭博，趙女不滿一直輸錢，懷疑被聯手暗算憤而報警。當地警方迅速趕到現場，將趙女與和姓牌友查獲，其餘2人也被傳喚到案，4人對賭博行為供認不諱，公安機關對四人處以500元人民幣（約556港元）罰款，賭資4,500元人民幣（約5,004港元）被收繳。
這一新聞引起了廣大網友熱議，諷刺報案人趙女：「這女的不講武德啊」、「這個不是輸不起，就是同歸於盡」、「賭博還報警，這波送貨上門的操作，警員叔叔都懵了吧」、「輸了的三千作為賭資被沒收，另外再罰款三千，一共輸了六千」。
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