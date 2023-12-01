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2023-12-01 14:26:28

雲南女捽眼掉出恐怖寄生蟲 檢查後共取出逾60條 與一壞習慣有關？

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雲南昆明一名女子近日眼睛不舒服，揉眼時竟掉出一條蟲在手上爬，她大驚趕赴醫院就診。醫生檢查時翻開眼皮，能看到一條條絲線樣的白色寄生蟲不停地蠕動，最終從右眼取出40多隻蟲子，左眼取出10多條。

雲南昆明一名女子近日眼睛不舒服，揉眼時竟掉出一條蟲在手上爬，她大驚趕赴醫院就診。醫生檢查時翻開眼皮，能看到一條條絲線樣的白色寄生蟲不停地蠕動，最終從右眼取出40多隻蟲子，左眼取出10多條。

雲南昆明一名女子近日眼睛不舒服，揉眼時竟掉出一條蟲在手上爬，她大驚趕赴醫院就診。醫生檢查時翻開眼皮，能看到一條條絲線樣的白色寄生蟲不停地蠕動，最終從右眼取出40多隻蟲子，左眼取出10多條。據了解，寄生蟲是「結膜吸吮線蟲」的成蟲，多寄生在寵物身上，大多透過果蠅叮咬傳播。 醫生表示患者沒被蒼蠅叮咬，可能是她接觸了身上有寄生蟲幼蟲的貓狗之後，直接揉眼睛導致感染。

雲南昆明一名女子近日眼睛不舒服，揉眼時竟掉出一條蟲在手上爬，她大驚趕赴醫院就診。醫生檢查時翻開眼皮，能看到一條條絲線樣的白色寄生蟲不停地蠕動，最終從右眼取出40多隻蟲子，左眼取出10多條。 雲南昆明一名女子近日眼睛不舒服，揉眼時竟掉出一條蟲在手上爬，她大驚趕赴醫院就診。醫生檢查時翻開眼皮，能看到一條條絲線樣的白色寄生蟲不停地蠕動，最終從右眼取出40多隻蟲子，左眼取出10多條。 雲南昆明一名女子近日眼睛不舒服，揉眼時竟掉出一條蟲在手上爬，她大驚趕赴醫院就診。醫生檢查時翻開眼皮，能看到一條條絲線樣的白色寄生蟲不停地蠕動，最終從右眼取出40多隻蟲子，左眼取出10多條。

寄生貓狗身上 疑接觸後捽眼

昆明普瑞眼科醫院角膜病干眼症專科主治醫生關潔表示，上周接診了一名50多歲的女性患者，顯微鏡下看到患者眼表部分有不少寄生蟲，翻開眼皮，一條絲線樣的白色寄生蟲在不停地蠕動：「很明顯能看見蟲子一直在蠕動，我們隨後從她右眼取出了40多條，左眼取出了10多條，總共加起來有60多條。」有著10多年從醫經歷的她表示，雙眼60多條寄生蟲在臨床上並不常見。「我見得最多的一個才10多條，但是像這位患者有60多條的相對少見，而且它每一條蟲都是成蟲。」

不排除仍有殘留蟲卵

為確保每一條寄生蟲都能完整取出，避免二次感染，醫生在取蟲的過程中小心翼翼，大概半小時左右才將患者眼內肉眼可見的蟲體全部取出。不過目前不排除患者眼內還有殘留的蟲卵，所以要求對方需要定期覆診。

醫生表示，患者沒被蒼蠅叮咬的情況，可能是接觸了身上有寄生蟲幼蟲的貓狗之後，直接揉眼睛導致了感染，提醒家有寵物的一定要定時為寵物驅蟲，及與寵物親密接觸後應及時洗手，避免揉搓眼睛增加感染風險。

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