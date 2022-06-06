雲南女童咳到呼吸困難 醫生從氣管取出15厘米水蛭

野外溪水清涼舒服，但其實暗藏危機！雲南文山州馬關縣夾寒箐鎮一名5歲女童陽陽，平日不時與姐姐到住所附近小溪玩水，未料一條水蛭不知何時進入陽陽體內，寄生於陽陽氣管中，逐漸長大到15厘米長，導致陽陽半個多月前開始咳嗽，甚至呼吸困難，差點性命不保。

雲南省文山州人民醫院上周五在旗下微信公眾號講述陽陽個案，指陽陽父母以為陽陽咳嗽是由感冒引起，給陽陽服用成藥後，陽陽不但未有好轉，還出現呼吸聲音大、呼吸困難等症狀。陽陽父母遂帶陽陽到縣醫院求醫，惟「醫生叫我們來州醫院看」。

文山州人民醫院上周一接收陽陽後，為陽陽做電腦斷層掃描和照喉鏡，證實陽陽聲門下方氣管內寄生了一條水蛭。為安全、快速取出水蛭，醫生為陽陽全身麻醉，順利取出一條長約15厘米、仍在蠕動的水蛭。手術後，陽陽呼吸道症狀明顯減輕，即將康復出院。

醫生提醒勿飲未經處理山泉溪水

文山州人民醫院耳鼻咽喉頭頸外科醫生李強表示，15厘米長的水蛭對於5歲兒童來說已經非常大，足以堵塞氣管，若再不治療，水蛭越長越大，陽陽就會越來越呼吸困難，危及性命。李強又提到，醫院每年都會接收多宗同類個案，水蛭大多寄生於鼻腔、咽喉，因為這兩處方便水蛭吸血和交換氣體，可謂水蛭最佳寄居地。李強呼籲，外出遊玩或到野外，盡量不要直接飲用未經處理、過濾的山泉或溪水，以免喝到寄生蟲。