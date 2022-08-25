雲南新人雨中拍婚紗照遇雷擊 新郎身亡

事發在昨日下午1時許。上海「澎湃新聞」引述遊客稱，現場斷斷續續下雨，打雷「好像就那一下」。雲南《都市時報》就引述目擊者指，「當時就一道雷突然劈下來，眼前猛的一亮，聲音特別大，差點耳朵都被震聾了那種，然後我們回頭，發現兩個人(一對新人)就是一起被劈中了，然後他們的攝影師、化妝師喊著要打110(報警)、120(召救護車)，然後女生緩了一會就被搶救回來了，男生就一直沒有動靜，等到醫護人員來了還在搶救」。

網民：救護車上不來 新郎被抬下山時脈搏很微弱

從現場片段可見，事發後多人圍著為新郎撐傘、搶救，最後用擔架床將新郎抬走。有疑似目擊者在社交媒體表示，新郎「下山的時候脈搏很微弱了，救護車又上不來」。玉龍雪山急救中心隨後證實，景區內發生雷擊事件，一人不治身亡，又指「以前從沒發生過類似情況，這種事情確實很難料到」。

官方通報新郎搶救無效死亡

麗江玉龍雪山省級旅遊開發區管理委員會今日通報，昨午1時34分，玉龍雪山雲杉坪突然發生雷擊傷人事件，事後玉龍雪山管委會、市縣相關部門第一時間趕到現場救治，姓阮男子經搶救無效死亡，「對此我們深感痛惜」，相關善後處理等工作正有序開展。

事發地雲杉坪 傳說為「殉情之地」

雲杉坪是位於玉龍雪山主峰扇子陡半山的大草坪，海拔3,240米，當地納西語稱為「遊午閣」，即「情死之地」，相傳是納西族第一對情侶為追求自由戀愛、擺脫封建婚姻而殉情之地。