雲南村莊地裂一日延近百米　全村174人擺酒變走難

雲南巧家縣一處村莊居民在一起幫辦酒席時，赫然發現地面開裂長達近百米，且隨着時間越晚縫隙越大，還出現地基下沉。當地政府憂心有地質災害隱患，緊急撤離79戶174名村民避險。

有的地方塌陷了40厘米

網傳影片中，村中山路出現一條超長裂縫，目測至少近百米，縫隙寬度可伸進成人拳頭，還一路綿延至山壁草叢中。

據《新京報》報道，地面開裂事件發生在金塘鎮仁和村，村民稱向記者表示，事發前一村民家中辦酒席，村裏很多人都在那裏幫忙時，發現地面裂縫，一開始就幾厘米，到中午的時候就有10多厘米，到了4日晚上，就差不多有30多厘米，有的地方還塌陷了40厘米左右。因為發現得早，4日晚村裏的人全部都撤離了，安置到賓館住宿，但家裏面的豬牛羊這些牲畜都還沒有來得及轉移。