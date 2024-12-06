雲南村莊地裂一日延近百米　全村174人擺酒變走難

雲南巧家縣一處村莊居民在一起幫辦酒席時，赫然發現地面開裂長達近百米，且隨着時間越晚縫隙越大，還出現地基下沉。當地政府憂心有地質災害隱患，緊急撤離79戶174名村民避險。
有的地方塌陷了40厘米
網傳影片中，村中山路出現一條超長裂縫，目測至少近百米，縫隙寬度可伸進成人拳頭，還一路綿延至山壁草叢中。
據《新京報》報道，地面開裂事件發生在金塘鎮仁和村，村民稱向記者表示，事發前一村民家中辦酒席，村裏很多人都在那裏幫忙時，發現地面裂縫，一開始就幾厘米，到中午的時候就有10多厘米，到了4日晚上，就差不多有30多厘米，有的地方還塌陷了40厘米左右。因為發現得早，4日晚村裏的人全部都撤離了，安置到賓館住宿，但家裏面的豬牛羊這些牲畜都還沒有來得及轉移。
尚在查找裂縫成因
據巧家縣應急局工作人員稱，金塘鎮仁和村出現地質災害隱患，因為發現及時，在4日午夜12點之前，村裏79戶174名村民全部轉移避險安置，沒有人員傷亡，目前正在請專家，查找裂縫的成因。
另據《巧家融媒》消息，雲南巧家縣交通運輸局、巧家縣公安局交通警察大隊５日上午發佈關於巧家縣城至金塘路段實行交通管制通告，稱因巧家縣金塘鎮仁和村路段出現地質災害隱患，暫不具備安全通行條件。
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